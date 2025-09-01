Das halten die Fans vom neuen "Promis unter Palmen"-Cast

Die Enthüllung des neuen Casts von Promis unter Palmen hat gemischte Reaktionen bei den Fans hervorgerufen. Unter den zwölf Kandidaten finden sich bekannte Gesichter wie Eric (36) und Edith Stehfest sowie Dilara Kruse, die zuvor bereits in anderen Reality-Formaten mitwirkten. Doch gerade diese Namen stoßen bei den Zuschauern offenbar auf wenig Begeisterung. In den sozialen Medien häufen sich kritische Kommentare. "Ok, bei dem Cast bin ich raus... die Stehfest kann doch keiner ertragen", schreibt ein Nutzer, während ein anderer hinzufügt: "Nicht schon wieder die Kruse." Viele äußern Frust darüber, dass dieselben Prominenten immer wieder in ähnlichen Formaten auftauchen.

Neben der Kritik an einzelnen Personen wird auch die generelle Wahl der Kandidaten infrage gestellt. "Nicht Dilara. Warum zum Himmel ist die überall dabei?" oder "Boah nee, euer Ernst? Ich bin schon genervt, wenn ich das Bild nur angucke", steht stellvertretend für die Meinungen vieler User. Einige Zuschauer vermuten sogar finanzielle Gründe hinter den erneuten TV-Auftritten: "Die Frau von dem Kruse muss aber wenig verdienen, wenn sie ständig in Shows geht." Einzig Silvia Wollny (60) scheint bei den Fans als Kandidatin der neuen Staffel gut anzukommen. Trotz des Aufschreis gibt es keine Hinweise darauf, dass Sat.1 aufgrund des Fan-Echos Änderungen am Cast vornehmen könnte.

Unter den Teilnehmern sind auch prominente Namen wie Menderes Bagci, Gina-Lisa Lohfink (38) und Anouschka Renzi (61) vertreten, die ihrerseits schon viel Reality-TV-Erfahrung mitbringen. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Persönlichkeiten wie Claude-Oliver Rudolph und Silvia Wollny. Die Show, die erneut in Thailand gedreht wird, verspricht eine Mischung aus Chaos, Drama und spannenden Herausforderungen. Ob der prominente Mix die anfängliche Kritik mildern kann und für Unterhaltung sorgt, bleibt abzuwarten. Besonders für Fans des Genres dürfte die neue Staffel dennoch ein spannendes Aufeinandertreffen bekannter Gesichter bleiben.

