Calum Scott verrät die Inspirationsquelle für seine Songs

Calum Scott, bekannt geworden durch seinen Auftritt bei "Britain's Got Talent" im Jahr 2015, hat ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und die Inspirationsquelle für seine Songs verraten. Der Musiker, der damals mit seiner Version von Robyns "Dancing On My Own" das Publikum und die Jury begeisterte und von Simon Cowell (66) den Goldenen Buzzer erhielt, erklärte im Interview mit Promiflash: "Meine Inspiration kommt aus dem Leben und den Gefühlen, die ich selbst erlebt habe." Sein Durchbruchssong spiegele etwa seine eigenen Erfahrungen wider, sich einsam zu fühlen und auf der Suche nach wahrer Liebe zu sein.

Auch sein erfolgreicher Song "You Are The Reason" hat eine sehr persönliche Bedeutung für den Sänger. Calum beschreibt ihn als "eine Hommage an pure Liebe und Verbundenheit". Der Wunsch, der Grund für jemandes Lebensfreude zu sein, sei eine universelle Erfahrung, die nicht nur ihn, sondern Millionen von Menschen auf der Welt berührt. Gerade das mache für ihn die Magie eines Songs aus: erst ein persönliches Werk zu schaffen und dann zu erkennen, wie viele andere Menschen sich in dieser Geschichte wiederfinden können. "Das ist Magie", fasste der Brite zusammen.

Neben seiner musikalischen Karriere begeistert Calum Scott auch immer wieder mit eindrucksvollen Auftritten. Bei The Voice of Germany sorgte er kürzlich für Gänsehautmomente, als er selbst Teil der Blind Auditions war. Trotz seiner weltweiten Erfolge war der Musiker vor seinem Auftritt spürbar nervös und zweifelte an sich. Mit seiner unverkennbaren Stimme ließ er jedoch erneut keinen Zweifel daran, warum er zu den beliebtesten Künstlern seiner Generation gehört.

Getty Images Calum Scott, September 2025

Getty Images Calum Scott, 2025

Joyn / Richard Hübner Calum Scott bei "The Voice of Germany" 2025