Kicker Karim Adeyemi erhält Strafbefehl wegen Waffenbesitzes

Karim Adeyemi (23) wird zur Kasse gebeten. Wie Bild nun herausgefunden hat, erhielt der Fußballstar vor wenigen Wochen einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes. Laut den Ermittlungen wurden bei dem deutschen Nationalspieler ein Schlagring sowie ein Taser gefunden, was nach dem Waffengesetz in Deutschland verboten ist. Dafür muss Karim nun eine Strafe von 450.000 Euro zahlen, die sich aus 60 Tagessätzen à 7500 Euro berechnet. Obwohl er nun einen Eintrag im Bundeszentralregister hat, gilt er rechtlich gesehen nicht als vorbestraft. Eine öffentliche Verhandlung blieb ihm erspart, da der Strafbefehl bereits rechtskräftig wurde.

Die Höhe der Strafzahlungen orientiert sich am Nettoeinkommen des Kickers. In diesem Fall ist Karim noch mal mit einem blauen Auge davongekommen: Verstöße gegen das Waffengesetz können mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden, beim Gebrauch eines Schlagrings sogar bis zu zehn. Bislang hat sich der 23-Jährige noch nicht öffentlich zu seinem Ärger mit der Justiz geäußert. Jedoch erklärte sein Anwalt, der Vorfall hänge mit einer über TikTok bestellten "Mystery Box" zusammen – Details hierzu bleiben allerdings unklar.

Der Strafbefehl ist ein Makel in der ansonsten glänzenden Karriere von Karim, der für Borussia Dortmund spielt und mit seiner Schnelligkeit auf dem Feld überzeugt. In den sozialen Medien gibt sich der Fußballer zusammen mit seiner Ehefrau, der Rapperin Loredana Zefi (30), als Power-Paar: teure Autos, Designerkleidung und luxuriöse Urlaube prägen ihren Lebensstil. Die Schweizer Musikerin, bekannt für Songs wie "Bonnie & Clyde", in denen sie ein Leben im Grenzbereich besingt, steht dabei immer an seiner Seite.

Getty Images Karim Adeyemi, Fußballspieler

Getty Images Karim Adeyemi im April 2023

