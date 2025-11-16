Nach Anfeindungen: Florence Pugh hält ihre Beziehung privat

Florence Pugh (29) hat beschlossen, in der Öffentlichkeit nicht mehr über ihr Liebesleben zu sprechen. In einem offenen Gespräch im Louis Theroux Podcast erklärte die Schauspielerin, dass dieser Entschluss eine Reaktion auf die massiven Anfeindungen sei, die sie während ihrer Beziehung mit Zach Braff (50) erlebt hat. Die Beziehung, die von 2019 bis 2022 andauerte, wurde vor allem wegen des Altersunterschieds von 21 Jahren heftig kritisiert. "Die Leute wollen eine Geschichte, sie wollen eine Reality-Show", stellte die Schauspielerin klar und beschrieb, wie verletzend die öffentliche Wahrnehmung und die hasserfüllten Kommentare für sie gewesen seien.

Besonders drastisch wurde es im April 2020, als Florence in einem Instagram-Post Zachs Geburtstag würdigte und dieser innerhalb von Minuten mit beleidigenden Kommentaren überflutet wurde. In einem emotionalen Video verteidigte sie damals nicht nur ihre Beziehung, sondern auch die Freiheit, selbst über ihr Liebesleben entscheiden zu dürfen. "Ich werde niemals jemandem sagen, wen er lieben darf – und das Gleiche erwarte ich auch für mich", sagte sie damals und richtete sich direkt gegen Trolle im Netz. Es sei das erste und einzige Mal gewesen, dass sie Kommentare unter einem ihrer Beiträge deaktivieren musste, um der Welle des Hasses entgegenzuwirken.

Florence, die mit Filmen wie "Midsommar" und "Little Women" internationale Aufmerksamkeit erlangt hat, gab im Podcast zu, dass ihre steigende Berühmtheit die öffentliche Kritik an ihrem Privatleben noch verstärkt habe. Dennoch bereut sie nicht, sich damals für Zach und ihre Liebe eingesetzt zu haben. "Ich werde immer die Menschen verteidigen, die ich liebe", betonte sie, auch wenn die Beziehung mittlerweile der Vergangenheit angehört. Heute ist ihr wichtig, Grenzen zu setzen, um ihr Privatleben besser schützen zu können. Sie glaubt, dass weniger öffentliche Einblicke auch weniger Raum für Spekulationen und Angriffe bieten.

Getty Images Florence Pugh bei den Oscars 2024

Getty Images Florence Pugh und Zach Braff

Getty Images Florence Pugh bei den BAFTA Awards 2024

