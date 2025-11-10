Lernt Calum Scott als "The Voice of Germany"-Coach Deutsch?

Calum Scott übernimmt in der aktuellen Staffel von The Voice of Germany die Rolle des Coaches auf der "Comeback Stage by SEAT". Im Gespräch mit Promiflash sprach der britische Sänger und Songwriter über seine Erfahrungen mit der deutschen Sprache. Zwar sei er noch kein Profi darin, doch er habe sich über die Sprachlern-App Duolingo herangetastet. Dabei witzelte er: "Ich konnte Dinge sagen wie 'Wo ist die Bushaltestelle?' und 'Meine Mutter liebt meinen Vater', was die Talente nicht hören müssen!" Dennoch betonte er, dass er einige Sätze für die Show vorbereiten möchte, um zu zeigen, wie ernst er seine Aufgabe nimmt.

Für den 37-Jährigen ist es wichtig, dem deutschen Publikum Respekt entgegenzubringen, weshalb er plant, während der Sendungen einige deutsche Sätze zu benutzen. "Ich denke, das Publikum wird sich freuen, wenn ich auf der Comeback-Bühne ein paar deutsche Sätze sage!", erklärte er im Promiflash-Interview. Auch wenn ihm der Grundwortschatz der App wenig praxistauglich erscheint, schätzt er die Möglichkeit, mit einer neuen Sprache seine Rolle als Coach authentischer zu gestalten. Ziel ist es, gut vorbereitet zu sein und dabei die besonderen Momente auf der Bühne einzufangen.

Vor wenigen Wochen sorgte Calum für eine große Überraschung. Der Musiker nahm selbst an den Blind Auditions teil und trat hinter dem Vorhang der Coaches auf. Während Shirin David (30), Nico Santos (32), Michi Beck (57), Smudo (57) und Rea Garvey (52) nur seine Stimme hören konnten, kämpfte Calum mit Lampenfieber. "Ich bin extrem nervös. Ich zweifle gerade an meiner Fähigkeit zu singen", gab die Pop-Sensation damals in der Show offen zu. Auch abseits der Auditions zeigte sich, wie ernst er seine Rolle nimmt. Calum betonte dabei immer wieder, wie sehr er es genießt, anderen Künstlern eine neue Chance zu geben: "Es wird ein Wettbewerb. Ich will gewinnen!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Calum Scott, Sänger

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Calum Scott bei "The Voice of Germany" 2025