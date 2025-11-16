Diese Süßigkeit isst Sebastian Fitzek zwischen jedem Kapitel

Sebastian Fitzek (54) gibt seltene Einblicke in seine persönliche Schreibroutine: In einem Interview mit RTL verrät der Thriller-Autor, dass er sich zwischen jedem Kapitel ein Stück Kinderschokolade gönnt. "Böse Zungen" behaupten dem Schriftsteller zufolge, dass seine Kapitel deswegen immer kürzer werden. "Damit ich mehr Schokolade essen kann", witzelt Sebastian. Für ihn gehört der Genuss offenbar ebenso zur Kreativität dazu wie das Schreiben an sich.

Woher seine Geschichten kommen, erklärte der Autor ebenfalls ganz offen: Viele Einfälle stammen aus Begegnungen und Alltagsbeobachtungen, die sich erst in seinem Kopf setzen müssen: "Meistens sind es Gespräche oder Anekdoten, die mir Menschen erzählen. Und dann kommt mir daraus eine Idee. Das kann auch mal Jahre dauern", sagte Sebastian. Hat sich eine Idee in seinem Kopf festgesetzt, arbeitet er an seinem Exposé. Was dann kommt, ist eine viermonatige Phase konzentrierter Arbeit am Schreibtisch. "Die Kreativität kommt beim Schreiben", erklärt der Schriftsteller.

So basiert auch sein aktuelles Buch "Der Nachbar" auf einer beunruhigenden, wahren Begebenheit: Eine Frau kehrt nach Hause zurück, um festzustellen, dass jemand ihre Einkäufe ordnungsgemäß verstaut hat – obwohl niemand außer ihr Zugang zu ihrer Wohnung hat. Sebastian ist bekannt dafür, alltägliche, zunächst unscheinbare Situationen in beklemmende Spannungshandlungen zu verwandeln. Seine Kreativität und Hingabe machten ihn zu einem der erfolgreichsten Thriller-Autoren Deutschlands.

Getty Images Sebastian Fitzek, Autor

Getty Images Sebastian Fitzek im Juni 2021

