Kelly Clarksons Ex-Manager riet ihr damals zu Beauty-OP

Kelly Clarkson (43) hat bei ihrer jüngsten Show in Las Vegas ein schockierendes Erlebnis aus ihrer Vergangenheit geteilt. Während ihres Auftritts auf der Bühne des Caesars Palace erinnerte sich die Sängerin an eine Bemerkung ihres ehemaligen Managers, der sie dazu aufgefordert hatte, sich einer Brust-OP zu unterziehen. Mit deutlichen Worten teilte Kelly mit, was sie damals entgegnete: "Warum machen Sie nicht eine eigene Operation? Ich bin zufrieden mit meinem Körper!" In gewohnt humorvoller Manier ergänzte sie ironisch, dass Menschen in ihrer Branche oft absurde Dinge sagen würden und fügte hinzu: "Mach dein Ding, aber zwing es nicht mir auf!"

Solche Body-Shaming-Erfahrungen sind für Kelly nicht neu, denn sie sprach bereits in der Vergangenheit offen darüber, wie sie mit derlei Kritik umgeht. Bereits während ihrer Zeit bei American Idol musste sie sich solchen Kommentaren stellen, obwohl sie damals schon schlank war, wie Hello Magazine berichtet. Doch Kelly hat nie zugelassen, dass solche Aussagen ihr Selbstbewusstsein beeinträchtigen. Stattdessen nutzte sie ihre Plattform, um sich öffentlich gegen Negativität auszusprechen. Auf Social Media machte sie klar: "Wahre Stärke ist, die Negativität anderer zu erkennen und sie mit Positivität zu überwinden." Kelly blieb sich treu und setzte stets ein deutliches Zeichen gegen unrealistische Schönheitsideale.

Neben ihrer Haltung zum Thema Body Positivity ist auch Kellys Einsatz für ihre Gesundheit beeindruckend. In Interviews berichtete die Sängerin von den Veränderungen in ihrem Lebensstil, die sie in den letzten Jahren vorgenommen hat. Auf Anraten ihres Arztes achtet sie auf eine ausgewogene Ernährung und setzt dabei auf eiweißreiche Gerichte – eine Vorliebe, die sie auf ihre texanischen Wurzeln zurückführt. Mit Ehrlichkeit und Witz kommentiert sie auch oft die Komplimente zu ihrem aktuellen Erscheinungsbild, zeigt sich aber vor allem stolz darauf, auf einem gesunden Weg ihren Alltag zu gestalten.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson bei den 57. Academy of Country Music Awards in Las Vegas im März 2022

Getty Images Kelly Clarkson bei der Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony 2024

