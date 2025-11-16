Darum läuft Peter Klein und Yvonne Woelkes Beziehung so rund

Seit Mai 2024 schweben Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (58) offiziell auf Wolke sieben. Bei der Premiere der Show "Die Abrechnung – der Promi-Showdown" sprachen die beiden offen über das Geheimnis ihrer harmonischen Beziehung. "Ganz wichtig in der Beziehung ist, gönnen können. Ja, dem anderen auch so einen gewissen Freiraum zu geben, dass er sich entfalten kann", erklärte der Realitystar im Gespräch mit Promiflash. Eifersucht und Neid hätten bei ihnen keinen Platz, sagte er weiter, und betonte, dass es vor allem an ihrer offenen Kommunikation läge: "Wir reden wirklich über alles. Und ich glaube, das ist eine gute Basis für eine intakte und funktionierende Beziehung."

Auch Yvonne teilte ihre Sicht auf das Erfolgsgeheimnis: "Wir verbieten uns auch nichts. Das ist ja auch immer ganz wichtig." Besonders in einer Branche, die oft von Konkurrenzdenken geprägt sei, gehe es für sie vor allem darum, sich gegenseitig zu unterstützen. "Ich hatte so viele Beziehungen, in denen der eine eifersüchtig war", so die Schauspielerin. Jetzt sei das anders: Wenn einer von beiden an einem neuen TV-Format teilnimmt, freue sich der andere fürsorglich mit, statt gekränkt zu sein. "Dann unterstützt man denjenigen von zu Hause oder macht sein Instagram oder so. Man ist ja trotzdem irgendwie dabei."

Die beiden Reality-Stars zeigen sich seit Beginn ihrer Beziehung eng miteinander verbunden. Besonders bemerkenswert sei, wie frei und unbeschwert beide ihre Beziehung trotz des öffentlichen Drucks gestalten können, verrieten sie im Interview. Für Peter ist es nach einer gescheiterten Ehe eine neue Lebensphase, die er sichtlich genießt. Yvonne, die als Model, Schauspielerin und Reality-Star vielseitig in der Unterhaltungsbranche aktiv ist, scheint mit Peter auch genau das gefunden zu haben, was in der oftmals hektischen Reality-TV-Welt rar ist: echten Rückhalt und bedingungsloses Vertrauen.

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Imago Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Yvonne Woelke und Peter Klein, TV-Bekanntheiten