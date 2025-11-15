In Folge zwei: Sie fliegt heute bei "The Masked Singer" raus

Bei The Masked Singer fallen mal wieder die Masken. In Folge zwei sitzen neben Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) auch The Bosshoss im Rate-Team und sollen die Identitäten der maskierten Performer enttarnen. Dieses Mal geht es dem verführerischen Kussmund Kiss an den Kragen: Die Performance von "Espresso" von Sabrina Carpenter (26) konnte die Fans wohl nicht überzeugen. Auch das Rate-Team wurde sich nicht ganz einig, vorgeschlagen wurden Ex-Spice-Girl Melanie C. (51) oder Filmdiva Brigitte Nielsen (62). Als die Maske fällt, folgt die große Überraschung – es handelt sich tatsächlich um Brigitte. "Es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt nach Hause gehen muss. Ich hatte gehofft, ich bleibe vielleicht eine Woche mehr", gesteht die Dänin und verabschiedet sich aus der beliebten Rateshow.

Für Brigitte ist der Spaß auf der Bühne nun vorbei. Die übrigen sieben Promis müssen sich in der kommenden Woche allerdings wieder so richtig reinhängen. Rave-ioli gehört aktuell zu den Publikumsfavoriten – handelt es sich bei der charmanten Nudel etwa um Stefano Zarrella (34)? Der flauschige Zauberer Harry Otter sorgt ebenfalls weiter für Verwirrung. Verona meint, Smudo (57) oder Martin Semmelrogge (69) erkannt zu haben. Bei dem bunten Hundespielzeug Quietsch reichen die Vermutungen von Lena Gercke (37) über Sarah Engels (33) bis Heidi Klum (52).

Weiter dabei ist auch Eggi. Fans auf X vermuten unter dem lustigen Ei-Kostüm Collien Fernandes (44), Chris hingegen legt sein Geld auf Sophia Thomalla (36). Bei Muuhnika tippen die Promis auf Natascha Ochsenknecht (61) oder Ina Müller (60). Die Fans verfolgen einen ganz anderen Ansatz: Sie sind fester Überzeugung, hinter der Maske stecke die Musicalsängerin Meltem Kaplan. Wackeln mussten in dieser Folge der geschmückte Gorilla King und der Dude, die Stinkwanze mit der coolen Sonnenbrille – für sie gibt es in Folge drei aber noch eine weitere Chance.

In der vergangenen Woche flog bereits einer der maskierten Sänger aus der Show. Versteckt im Smiley-Kostüm mit unzähligen glitzernden Pailletten, performte Barbara Becker (59) den Song "On Top of the World" von Imagine Dragons – am Ende reichte es doch nicht. Verona reagierte schockiert, immerhin ist Barbara eine gute Freundin. "30 Jahre kennen wir uns. Schatz, ich bin es!", lachte die Ex von Boris Becker (57), während Verona sie verblüfft anstarrte.

Joyn/Willi Weber Chris Tall und Verona Pooth bei "The Masked Singer"

Joyn/Willi Weber Brigitte Nielsen als "Kiss" bei The Masked Singer

Getty Images Brigitte Nielsen im Jahr 2019

Joyn/Willi Weber Barbara Becker bei "The Masked Singer"

