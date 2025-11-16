So hart war der finale "Stranger Things"-Dreh für den Cast

Der Endspurt war nichts für schwache Nerven: Die Stars von Stranger Things haben fast das komplette Jahr 2024 damit verbracht, die finale Staffel der Netflix-Serie zu drehen. Nun spricht der Cast offen darüber, wie kräftezehrend dieser Einsatz war. Charlie Heaton (31) bringt es gegenüber Entertainment Weekly auf den Punkt: "Es ist ein Marathon", sagt er knapp. Finn Wolfhard (22) erzählt, wie sich Cast und Team gegenseitig durch Tiefs trugen: "Wenn einer am Boden ist, sagt der Rest: Alles klar, wir packen das!" Netflix bestätigte Ende letzten Jahres nach 347 Drehtagen offiziell: Klappe zu, Dreh beendet. Schon davor stand fest, dass die fünfte Staffel groß werden wird. Sie gilt sogar als die größte der ganzen Serie.

Hinter den Kulissen wurde im Akkord gearbeitet: Nach den streikbedingten Verzögerungen 2023 fiel der Startschuss am 8. Januar 2024, Mitte des Jahres vermeldete Ross Duffer (41) die Halbzeit, später rühmten sich die Serienmacher bei einer Netflix-Präsentation mit mehr als 650 Stunden gedrehtem Material – "wie acht Blockbuster-Filme", sagten die Produzenten. Die Staffel erscheint in zwei Teilen: Am 27. November landet Volume I mit vier Episoden auf Netflix, Volume II folgt am 26. Dezember. Das große Serienfinale läuft an Neujahr parallel im Kino und bei Netflix, rund zwei Stunden lang. Caleb McLaughlin (24) brachte den Rhythmus auf den Punkt: ein Jahr durchziehen, Block-Drehpläne, mal kurze Verschnaufpausen – aber keine Schonfrist. "Wie wir bei Verstand geblieben sind? Ich weiß es ehrlich nicht", gibt er zu.

Am meisten Applaus hatten die Stars für das Team übrig. Finn hob Kameramann Nick Müller hervor, der "ein Jahr lang jeden Tag eine Kamera angeschnallt" hatte. Millie Bobby Brown (21) schwärmte von der Hingabe der Crew: Die Leidenschaft trage alle durch die Müdigkeit. "Ich mache das für mein zehnjähriges Ich, weil ich es liebe", schildert die 21-Jährige mit Blick auf ihre Rolle, die sie ihr halbes Leben lang begleitet hat. Viele erinnerten sich an die bescheidenen Anfänge 2016: "Staffel 1 war wie ein Indie-Film", sagte Noah Schnapp (21). Schätzungen zufolge sollen für die Staffel über 200 Leute mehr am Set gearbeitet haben. In Atlanta sei aus ein paar Hallen ein ganzes Studiogelände geworden, erzählte Finn: "Wir kamen an und dachten nur: Heilige Scheiße!" Natalia Dyer (28) sprach von einem "Sommercamp"-Gefühl – dicht beieinander, lange Tage, und am Ende das gemeinsame Ziel: Ein Finale, das alles, was davor war, übertreffen soll.

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf

Instagram / rossduffer Maya Hawke und Joe Keery am "Stranger Things"-Set

Getty Images "Stranger Things"-Cast bei der Premiere der 4. Staffel 2022 in New York

