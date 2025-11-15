So reich sind "Goodbye Deutschland"-Konny und Manu Reimann

Konny (70) und Manuela Reimann (57), bekannt aus der TV-Sendung Goodbye Deutschland – Die Auswanderer, genießen ihr Leben auf Hawaii – und das mit einem beeindruckenden finanziellen Polster. Seit 2006 schildern Kameras den aufregenden Alltag des Paares, das nach seinem Umzug aus Hamburg zuerst in Texas Fuß fasste und sich später in der Inselwelt Hawaiis niederließ. Wie das Vermögen-Magazin enthüllte, haben sich die beiden durch ihre TV-Auftritte und unermüdliche Arbeit ein Vermögen von rund drei Millionen Euro angespart und sich damit ein Leben im Paradies geschaffen.

Ihr Erfolg begann mit ihrer Auswanderungsgeschichte, die Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme zog. Besonders Konnys handwerkliche Projekte und seine humorvolle, direkte Art machten ihn zu einem echten Publikumsliebling. Die Sendung "Die Reimanns – ein außergewöhnliches Leben" bei RTLZWEI vertiefte die Beziehung zu ihren Fans. Die stetig wachsende Fangemeinde unterstreicht den Kultstatus, den Konny und Manuela im deutschen Reality-TV erreicht haben.

Doch das Leben der Reimanns war nicht immer so idyllisch. Konny, der ursprünglich als Kälteanlagenbauer arbeitete, erlebte eine schwierige Kindheit. Erfahrungen mit häuslicher Gewalt in jungen Jahren haben ihn geprägt. Trotz dieser Erlebnisse hat er sich heute ein erfülltes, glückliches Leben erschaffen. Seine Ehe mit Manuela, die als starkes Team an seiner Seite steht, ist das Fundament für den gemeinsamen Erfolg, der weit über das TV-Format hinausreicht.

Christopher Adolph Konny und Manuela Reimann auf der "Caravan-Messe" in Düsseldorf

Konny Reimann, Reality-TV-Star

gbrci / Future Image Konny Reimann bei der Aufzeichnung der ZDF-Talkshow "Markus Lanz"