25 Jahre "Der Grinch": So hat sich der Cast verändert

Am 17. November sind genau 25 Jahre vergangen, seit der Film "Der Grinch" erstmals auf der Leinwand erschien. Jim Carrey (63) spielte damals den grantigen Weihnachtsverderber und verwandelte sich mit Hilfe aufwendiger Maskentechnik in den ikonischen grünen Charakter. Neben ihm glänzte die damals siebenjährige Taylor Momsen (32) als süßes Mädchen Cindy Lou Who, während Stars wie Christine Baranski (73) und Jeffrey Tambor (81) die Reihen der Bewohner von Whoville füllten. Der Film, der auf Dr. Seuss' Klassiker basiert, ist auch ein Vierteljahrhundert später ein Dauerbrenner zur Feiertagssaison.

Nach dem Erfolg des Films setzte Jim seine Karriere mit Hits wie "Bruce Allmächtig" und "Vergiss mein nicht!" fort und übernahm 2020 eine gefeierte Rolle in "Sonic the Hedgehog". Taylor tauschte während der Gossip Girl-Dreharbeiten die Schauspielerei gegen die Musik ein und führte ihre Band The Pretty Reckless zu internationalem Erfolg. Im September 2025 veröffentlichte die Band ihr neues Lied "For I Am Death". Christine Baranski etablierte sich unterdessen mit Serienhits wie "The Good Wife" und deren Ableger "The Good Fight" und beeindruckte aktuell mit rekordverdächtigen Einschaltquoten der dritten Staffel von "The Gilded Age". Jeffrey Tambor blieb mit Rollen in "Arrested Development" und "Transparent" weiterhin präsent, trotz Kontroversen um seine Person.

Jim durchlebte in seinem Privatleben Höhen und Tiefen, darunter die schwierige Zeit nach dem Verlust von Cathriona White (†30). Taylor überraschte ihre Fans mit der Entscheidung, der Schauspielerei gänzlich den Rücken zu kehren, um sich der Musik zu widmen, und zeigt sich seitdem als Frontfrau einer erfolgreichen Rockband. Christine, die zwei Töchter aus ihrer Ehe mit dem verstorbenen Matthew Cowles (†69) hat, fügte ihrer langen Karriere kürzlich einen weiteren Meilenstein hinzu, als sie 2025 mit dem Achievement in Television Excellence Award ausgezeichnet wurde. Die Geschichte des Films und die Entwicklung seiner Stars machen "Der Grinch" zu einem wahren Kultklassiker, der auch nach 25 Jahren nichts von seinem Charme verloren hat.

Getty Images Jim Carrey und Taylor Momsen bei der Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2025 im Peacock Theater in Los Angeles

Taylor Momsen und Jim Carrey in "Der Grinch"

Getty Images Jim Carrey, 2019 in Los Angeles