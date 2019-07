Sie haben es schon wieder getan: GoT-Star Sophie Turner (23) und Jonas Brothers-Sänger Joe Jonas (29) haben sich erneut das Jawort gegeben. Nachdem sich die beiden bereits im Mai bei einer Blitzhochzeit in Las Vegas die ewige Treue geschworen hatten, durften jetzt auch Familie und Freunde bei der zweiten Zeremonie in Südfrankreich dabei sein. Im Château Le Martinet bei Sarrians sind pünktlich zur Feier zahlreiche prominente Gäste eingetrudelt. Calum Scott enthüllte nun: Er durfte bei der Weddingparty singen.

"Dieses Wochenende hatte ich die Ehre 'You Are The Reason' bei der Hochzeit von Joe und Sophie zu singen und es war magisch", verkündet der Sänger stolz auf seinen Instagram-Account. Er dankt den beiden, dass er Teil dieses unglaublich besonderen Tages sein durfte und betont: "Ihr seid perfekt füreinander." Ob es neben dem Auftritt des Briten noch weitere Musikeinlagen gab, ist bisher noch nicht bekannt. Ein anderer Musiker erhielt am Tag der Feier allerdings striktes Handyverbot.

Damit DJ Diplo (40) die Hochzeit nicht wieder öffentlich im Netz posten konnte, musste er sein Handy abgeben. Zu einem Schnappschuss, den er von der Zeremonie postete, schrieb er: "Das ist das einzige Foto von Joe und Sophie Turner Jonas, weil sie mir mein Handy weggenommen und während der Zeremonie weggeschlossen haben."

Getty Images Calum Scott singt bei der Metro Radio Christmas Show

Getty Images Calum Scott bei Music Choice in NYC

Instagram / diplo Kevin Jonas und Sophie Turner in Las Vegas 2019

