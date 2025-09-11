Dieser Popstar wird Bonus-Coach bei "The Voice of Germany"

Die 15. Staffel von The Voice of Germany startet am 25. September 2025 mit einer spannenden Neuerung: Der britische Sänger und Songwriter Calum Scott übernimmt die Rolle des Coaches der "Comeback Stage by SEAT". Mit Songs wie "Dancing On My Own" und "You Are The Reason" ist Calum weltweit ein Begriff. Nun bekommt er die Chance, Talente zu unterstützen, die in den Blind Auditions von den Hauptcoaches Shirin David (30), Nico Santos (32), Michi Beck (57) und Smudo (57) sowie Rea Garvey (52) nicht gewählt wurden. "Ich gebe Talenten eine verdiente zweite Chance", erklärte der Künstler voller Vorfreude gegenüber SAT.1.

Der 36-Jährige ist kein Unbekannter, was Castingshows betrifft. Vor zehn Jahren stand er selbst auf einer solchen Bühne und erhielt damals den goldenen Buzzer. Diese Erfahrung möchte er nun weitergeben. Über seine neue Aufgabe sagte der Sänger: "Ich weiß, wie sich die Talente fühlen – genau deshalb möchte ich sie auf ihrem Weg unterstützen und begleiten." Ziel ist es, zwei seiner Talente ins Halbfinale zu bringen. Dabei setzt Calum auf seine Fähigkeit, Potenzial zu erkennen, das anderen verborgen bleibt, und dieses ins Rampenlicht zu rücken.

Während Shirin David bereits jetzt von den anderen Coaches großen Respekt genießt, dürfte der Kampf um die Talente dadurch noch spannender werden. Die Neuzusammenstellung des gesamten Teams bringt frischen Wind in die Show und verspricht eine aufregende Staffel, die ProSieben und SAT.1 an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausstrahlen werden. Calums Engagement sorgt dabei für einen zusätzlichen Höhepunkt, denn welcher, wenn nicht ein ehemaliges Showtalent, könnte die Kandidaten besser verstehen?

Joyn / Richard Hübner Calum Scott bei "The Voice of Germany" 2025

Joyn / Claudius Pflug Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025

Joyn / Christoph Köstlin / Dung Dguyen Die "The Voice of Germany"-Coaches 2025