Superbowl-Revanche? Drake liket abfälligen Serena-Kommentar

Drake (39) hat mit einem simplen Social-Media-Like für Aufsehen gesorgt. Unter einem Instagram-Post, der ihn gemeinsam mit der Rapperin Sexyy Red (27) bei einem Tennis-Fotoshooting zeigt, reagierte der Musiker auf einen Kommentar, der die bekannte Tennisspielerin Serena Williams (44) als Vergleich heranzog. Der Kommentar, den Drake mit einem Herzchen markierte, lautete: "Serena Williams Upgrade" und war begleitet von Feuer-Emojis. Während manche Fans die Anspielung humorvoll fanden, warfen andere dem Künstler in den Kommentaren vor, mit dieser Geste seine frühere Beziehung ins Lächerliche zu ziehen. Serena und Drake waren von 2011 bis 2015 in einer On-Off-Romanze.

Der neue Social-Media-Wirbel ereignet sich wenige Monate, nachdem Serena in einem Interview gegenüber dem Magazin Time einen von ihr oft diskutierten Superbowl-Auftritt angesprochen hatte. In der letztjährigen Halbzeitshow von Kendrick Lamar (38) tanzte sie zum Song "Not Like Us", einem bekannten Diss-Track mit Bezug zu Drake. Die Tennisspielerin betonte, dass ihre Performance keineswegs gegen ihren Ex-Freund gerichtet war: "Ich würde so etwas niemals tun", stellte sie klar. Stattdessen sei ihre Tanzsequenz eine Hommage an ihren olympischen Sieg von 2012 in London gewesen, wo sie dieselbe Choreografie als Siegergestik ausführte. Gerüchte und Fehldeutungen hätten sie jedoch nicht unberührt gelassen, so Serena.

Drake selbst hat immer wieder subtil auf seine einstige Beziehung zu Serena hingewiesen – sei es durch Songtexte oder in Interviews. In "Worst Behavior", einem seiner Songs von 2013, thematisiert er ihr Tennis-Talent mit eindeutigen Zeilen: "Ich bin mit meiner ganzen Clique zusammen, Tennismatches zu Hause / Ich schwöre, ich könnte Serena schlagen, wenn sie mit links spielt." Schon seit Jahren steht die Beziehung der beiden immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Zwar führten die beiden ein turbulentes Liebesleben, doch zu einer festen und langfristigen Verbindung kam es nie. Heute ist Serena glücklich verheiratet und Mutter von zwei Kindern, während Drake sich weiterhin intensiv seiner Musikkarriere widmet und Zeit mit seinem Sohn verbringt.

Collage: Grant Lamos IV/Getty Images, Getty Images Collage: Drake und Serena Williams

Getty Images Drake, Rapper

Instagram / serenawilliams Serena Williams und Tochter Adira, Februar 2025