Flirt? Daher kennt Jimi Blues Ex Laura Marie Geissler Drake

Laura Marie Geissler (27), die ehemalige Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (33), sorgte während eines Besuchs auf dem Münchner Oktoberfest für Gesprächsstoff. Die Sportlerin wurde in Begleitung des weltweit erfolgreichen Rappers Drake (38) gesichtet, mit dem sie sichtlich gut zu harmonieren schien. Im Gespräch mit RTL erklärte sie, wie es zu der Begegnung kam: "Ich bin ja nach Los Angeles gezogen und da kam die Connection her." Drake habe sich dabei als "total aufgeschlossener und netter" Mensch erwiesen. Doch allen Spekulationen zum Trotz betonte sie, dass zwischen den beiden nichts läuft. Abschließend deutete sie jedoch an: "Vielleicht sieht man sich mal wieder."

Drake nutzte den Wiesn-Besuch als Abschluss seines mehrtägigen Aufenthalts in München, wo er gleich drei ausverkaufte Konzerte in der Olympiahalle spielte. Nach der finalen Show kehrte der Rapper mit seinem Team und Freunden in die Käfer-Wiesn-Schänke ein und schien den Abend sichtlich zu genießen. Für die Musiker-Koryphäe ging es danach weiter nach Hamburg, wo er seine nächste Station in Deutschland ansteuerte. Laura-Marie genoss unterdessen die Zeit in München und ließ verlauten, dass sie auf solche Begegnungen eher entspannt reagiert.

Bereits seit Längerem steht Laura-Marie unter den neugierigen Augen der Öffentlichkeit, vor allem wegen ihrer Vergangenheit mit Jimi Blue Ochsenknecht. Die Beziehung der beiden erregte 2022 großes mediales Interesse, endete jedoch kurze Zeit später. Mit ihrer sportlichen Karriere und Reisen in die USA scheint sie jedoch einen neuen Lebensabschnitt gefunden zu haben. Ihr Wiesn-Auftritt an Drakes Seite, garniert mit Champagner und Kaviar, zeigt eine andere, glanzvolle Facette der ehrgeizigen Rennfahrerin, die sich nicht davor scheut, im Rampenlicht zu stehen – auch wenn sie ihre Privatsphäre weiterhin zu schützen weiß.

AEDT / ActionPress Laura-Marie Geissler, Rennfahrerin

Instagram / champagnepapi Drake stößt mit Freunden auf dem Oktoberfest 2025 an

AEDT Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Partnerin Laura-Marie