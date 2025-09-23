Überraschend: Drake feierte auf der Wiesn mit Jimi Blues Ex

Drake (38) sorgte am vergangenen Wochenende für Aufsehen, als er dem Münchner Oktoberfest einen Besuch abstattete. Gekleidet in eine auffällige Latzhose von Chanel machte der Rapper die berühmte Käfer-Wiesn-Schänke unsicher. Laut Bild genoss er gemeinsam mit sechs Sicherheitskräften und weiteren Gästen Schampus in rauen Mengen: Ganze 16 Flaschen sollen es am Ende gewesen sein. Für den Kanadier gab es darüber hinaus eine imposante Kaviar-Torte im Wert von 3000 Euro. Überraschenderweise nahm auch sie an seiner Seite Platz: Laura-Marie Geissler (27), die ehemalige Verlobte von Jimi Blue Ochsenknecht (33).

Laura-Marie genoss den Abend im Käfer-Zelt sichtlich – Fotos zeigen sie beim angeregten Plaudern mit Drake. Worum genau es im Gespräch der Rennfahrerin und des Weltstars ging, bleibt jedoch unklar. Laura-Marie ist bereits seit vielen Jahren eine enge Freundin des Tisch-Gastgebers Niclas Rehmann. Der gut vernetzte Unternehmer aus Düsseldorf hatte den Abend anlässlich Drakes Deutschlandbesuch organisiert. Laut Niclas sei es ein Abend in angenehmer Gesellschaft gewesen. "Drake war sehr entspannt und hat viel gelacht", schwärmte er danach.

Laura-Marie und Jimi waren seit 2022 ein Paar. In dieser Zeit entfernte sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) immer weiter von seiner Familie – viele gaben der 27-Jährigen die Schuld daran. Angeblich ließ Jimi sogar das Tattoo, das er sich für seine Tochter Snow Elanie Koc (3) stechen gelassen hatte, mit einem Motiv zu Ehren von Laura überstechen. Noch im selben Jahr, ausgerechnet auf der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (25), verlobten sich die zwei Turteltauben schließlich. Doch zu einer Eheschließung kam es nie: Im Herbst 2024 wurde es still um die beiden, Anfang 2025 wurde die Trennung bestätigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Imago Collage: Drake, Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige Anzeige

Instagram / champagnepapi Drake zeigt sich in Lederhosen auf dem Oktoberfest 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Verlobten Laura-Marie Geissler