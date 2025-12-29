Nach Trennung von Saweetie: Drake kaufte Quavos Auto zurück

Drake (39) hat in einem Livestream mit Streamer BenDaDonnn eine Anekdote ausgepackt, die Rap-Fans aufhorchen lässt: Nach Quavos (34) Trennung von Saweetie (31) im Jahr 2021 tauchte das auffällige blaue Bentley GTC V8 Cabrio, das Quavo Saweetie geschenkt hatte, plötzlich auf dem Gebrauchtmarkt auf – Preisschild: rund 280.000 Dollar. Der Wagen stand in Topzustand da, nur etwa 2.191 Meilen auf dem Tacho. Drake erklärte laut TMZ, er habe zugegriffen und den Bentley für Quavo zurückgekauft. Der Zeitpunkt passte: Er habe gerade seinen Deal mit der Glücksspielplattform Stake klargemacht, erzählte der Rapper – und da sei der Kauf für ihn "Peanuts" gewesen.

BenDaDonnn wollte im Stream wissen, wie Quavo auf die Aktion reagierte. Drake meinte, der Witz an der Sache sei bei Quavo möglicherweise nicht ganz angekommen. Dennoch betonte er, dass die beiden eng miteinander geblieben sind. Saweetie hat sich inzwischen neu orientiert und ist mit Fußballstar Jadon Sancho liiert. Für Fans gibt es außerdem einen musikalischen Hoffnungsschimmer: Zwischen Drake und Quavo könnte die Collabo-Serie weitergehen. Es steht im Raum, dass der Migos-Star auch auf Drakes angekündigtem Album "Iceman" auftaucht – ein konkretes Veröffentlichungsdatum ließ Drake allerdings offen.

Quavo und Saweetie galten über Jahre als glamouröses Hip-Hop-Paar, bevor die Beziehung zerbrach. Damals machten beide ihren neuen Status öffentlich und gingen getrennte Wege. Quavo sucht seither gern die Nähe zu seinem engen Kreis aus Freunden und Weggefährten, zu dem auch Drake zählt. Drake pflegt hinter den Kulissen eine loyale Crew-Mentalität und betont oft Freundschaft und Zusammenhalt. Quavo wiederum zeigt in Interviews regelmäßig, wie wichtig ihm das eigene Umfeld ist – Familie, Bandkollegen, langjährige Freundschaften. In solchen Momenten, ob beim Zurückholen eines Autos oder im Studio, wird sichtbar, wie sehr persönliche Bande im Rap-Kosmos zählen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Saweetie, Quavo und Drake

Getty Images Quavo bei den MTV VMAs, September 2024

Getty Images Rapper Drake im Oktober 2021