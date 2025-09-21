Drake feiert Oktoberfest in maßgeschneiderten Lederhosen

Drake (38) hat sich eine Auszeit vom Rapper-Alltag genommen und das Oktoberfest in Deutschland besucht. Der Kanadier zeigte sich passend zur bayerischen Tradition in maßgeschneiderten Lederhosen, die er stolz auf Fotos präsentierte. Gemeinsam mit seiner Entourage prostete er mit großen Bierkrügen und ließ es sich sichtlich gutgehen. Auf Instagram teilte der Musiker eine Bilderreihe von seinem Abenteuer und ließ seine Fans an seinem Tag im Festzelt teilhaben. "October's Very Own" – wie er sich selbst bezeichnet – war perfekt vorbereitet, um die berühmte Wiesn zu genießen, auch wenn das Fest noch im September stattfand.

Dass Drake nicht allein feierte, war offensichtlich: Seine Freunde begleiteten ihn bei seiner Reise und stellten sicher, dass die Stimmung ausgelassen blieb. Das Highlight: Nicht nur die Lederhosen, sondern auch die großen Biere, an denen das Team nippen durfte. Die deutsche Biertradition schien die Gruppe begeistert zu haben, denn alle lachten und genossen den Tag in vollen Zügen. Das Oktoberfest, eines der größten und bekanntesten Volksfeste der Welt, zog dieses Jahr erneut zahlreiche nationale und internationale Besucherinnen und Besucher an – darunter eben auch den weltweit bekannten Musiker.

Drake, der in seiner Karriere als Musiker oft durch seinen glamourösen Lebensstil auffällt, überraschte seine Fans mit diesem bodenständigen Auftritt. Der Rapper, der sonst sprichwörtlich für Champagner steht, tauschte diesen für einen Nachmittag gegen traditionelles Bier – sehr zur Freude seiner Anhänger. Als Sohn eines kanadischen Vaters und einer jüdischen Mutter verbindet Drake in seiner Persönlichkeit verschiedene Traditionen und zeigt sich auch im Privatleben weltoffen. Dass er nun das Oktoberfest in München besuchte und sich dabei in bayerischem Stil präsentierte, unterstreicht einmal mehr seine Lust, Neues zu entdecken und dabei jede Menge Spaß zu haben. Fans waren begeistert von den authentischen Eindrücken, die er mit ihnen teilte.

Instagram / champagnepapi Drake zeigt sich in Lederhosen auf dem Oktoberfest 2025

Instagram / champagnepapi Drake stößt mit Freunden auf dem Oktoberfest 2025 an

Imago Drake, Rapper