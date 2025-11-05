Skandal um Drake: Hat Gracie Bon alles erfunden?

Das Model Gracie Bon sorgte kürzlich in der Show "La Casa De Alofoke" für Aufsehen, als es behauptete, einst mit dem kanadischen Superstar Drake (39) liiert gewesen zu sein. Gracie erklärte, die Beziehung sei in die Brüche gegangen, da er bei seinen Partys "seltsame Dinge" getan habe, die sie schließlich dazu brachten, den Kontakt abzubrechen. "Ich glaube, berühmte Leute machen seltsame Sachen, aber sie verstehen es nicht …", sagte sie. Zusätzlich beklagte sie, nach der Trennung "auf die schwarze Liste gesetzt" worden zu sein. Drake selbst reagierte auf die Vorwürfe während eines Livestreams von Adin Ross und bezeichnete die Anschuldigungen als "völligen Quatsch". "Auf die schwarze Liste gesetzt zu werden, ist verrückt", schrieb er im Chat. Gracie Bon hat bisher keine Beweise für ihre Behauptungen vorlegen können.

Die Debatte gewann zusätzlich an Fahrt, als das Interview von Gracie Bon in den sozialen Medien viral ging. Sie deutete in der Sendung zudem an, dass 20 Prozent von Kendrick Lamars (38) Song "Not Like Us" auf ihren Erfahrungen basieren könnten, was die Spekulationen der Fans weiter anheizte. Parallel wurde bekannt, dass Drake und Adin Ross derzeit von einem Sammelkläger zur Verantwortung gezogen werden. Ihnen wird vorgeworfen, gemeinsam mit der Plattform Stake angeblich illegales Glücksspiel beworben zu haben. Auch Spotify sieht sich Klagen ausgesetzt, bei denen behauptet wird, Drake habe von gefälschtem Streaming profitiert – obwohl er selbst in diesem Fall nicht als Angeklagter geführt wird, wie HotNewHipHop berichtet.

Wer ist Gracie Bon, die plötzlich im Zentrum der Aufmerksamkeit steht? Das aus Panama stammende Model hat sich mit Social-Media-Auftritten eine große Reichweite aufgebaut und ist in Lateinamerika regelmäßig in Podcasts und Webshows zu Gast. Drake, bürgerlich Aubrey Drake Graham, hält sein Privatleben traditionell im Halbschatten und reagiert auf Gossip meist knapp oder mit Humor – oft über die sozialen Medien, selten in ausführlichen Interviews. Bekannt ist der Musiker dafür, online direkt mit Fans und Streamern zu interagieren, was ihm eine unmittelbare Verbindung zum Publikum verschafft. Abseits solcher Schlagzeilen konzentriert sich der Rapper auf Musik, Auftritte und sein Umfeld aus langjährigen Freundinnen und Freunden, zu dem immer wieder Streamer, Produzenten und Sportstars zählen.

Imago Drake, Rapper

Instagram / graciebon Das Model Gracie Bon 2025

Getty Images Drake, Rapper