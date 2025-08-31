Reinhold Messner und seine Partnerin erneuern Eheversprechen

Reinhold Messner (80), der wohl berühmteste Bergsteiger der Welt, hat mit seiner Frau Diane in Indien ein besonders romantisches Ereignis gefeiert. Das Paar, das seit Mai 2021 verheiratet ist, erneuerte dort ganz privat sein Eheversprechen. In einem schlichten und gleichzeitig festlichen Ambiente standen sie Seite an Seite, gekleidet in weißen Hemden, zwischen malerischen Bäumen und alten Mauern. Ohne Publikum und ganz für sich allein genossen sie diesen intimen und zugleich magischen Moment, wie der 80-Jährige auf Instagram verriet.

In dem Beitrag auf der Plattform beschrieb Reinhold die Zeremonie als "mystisch" und voller Bedeutung. Er betonte, wie wichtig Asien, insbesondere Indien, für das Paar geworden sei: "Wir fühlen uns in Südtirol, in Europa, zu Hause. Und doch fühlen wir uns auch in Asien zu Hause, insbesondere in Indien, wo uns Bescheidenheit und Kultur tief berührt haben." Der Rückzug in diesen reduzierten Moment habe die Verbundenheit der beiden unterstrichen. "Nur wir beide, Seite an Seite, stärker als die Welt um uns herum", schrieb er in seiner rührenden Botschaft an die Fans.

Für Reinhold Messner, der in seinem Leben zahlreiche Gipfel bestieg und unzählige Abenteuer erlebte, scheint auch seine dritte Ehe ein Höhepunkt voller Beständigkeit und Harmonie zu sein. Diane steht ihm dabei als starke Partnerin zur Seite. Der Abenteurer und die 35 Jahre jüngere Frau zeigen in öffentlichen Beiträgen immer wieder ihre tiefe Zuneigung zueinander. Mit dieser erneuten Zeremonie in Indien verdeutlichten sie nun einmal mehr, dass ihre Beziehung, wie Reinholds legendäre Expeditionen, von einer einzigartigen Intensität geprägt ist.

Instagram / reinholdmessner_official Diane und Reinhold Messner im August 2025

Getty Images Reinhold Messner, Mai 2025

Getty Images Reinhold Messner und Diane Messner, November 2024