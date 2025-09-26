Nach Familienstreit: Reinhold Messner schwärmt von Stiefsohn

Reinhold Messner (81) hat den Familienstreit um das Erbe, der ihn im vergangenen Jahr stark belastete, offenbar hinter sich gelassen. Bei einem Ausflug an der Isar in München zeigte der Extrembergsteiger nun sein harmonisches Patchwork-Familienglück. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Diane, mit der er seit 2021 verheiratet ist, und deren Sohn Reto posierte er für ein Foto, das er anschließend auf Instagram mit einem berührenden Kommentar teilte. "Der Besuch von Reto, Dianes Sohn, ist immer ein Geschenk, erfrischend, inspirierend", schrieb er zu dem Familienmoment.

Nach zwei gescheiterten Ehen scheint Reinhold mit Diane sein privates Glück gefunden zu haben. Auch die Beziehung zu Reto liegt ihm besonders am Herzen. Der Sportler betonte, wie sehr ihn die Motivation und Energie seines Stiefsohns beeindrucken: "Zu sehen, wie viel Motivation in einem jungen Menschen leben kann, ist bemerkenswert. Es spiegelt eine Zeit wider, in der wir selbst mit grenzenloser Energie und Entschlossenheit erfüllt waren." Die Worte des 79-Jährigen berührten laut Bunte viele seiner Fans, die sich in den Kommentaren dankbar und bewundernd zeigten.

Abseits seines beeindruckenden Lebenswerks als Extremsportler scheint Reinhold Messner nun vor allem die Momente im Familienkreis zu schätzen. Besonders nach den vergangenen Spannungen in seinem privaten Umfeld ist der Fokus auf Zeit mit seinen Liebsten umso bedeutender. "Zeit ist unbezahlbar. Sie kann nicht zurückgewonnen werden", schreibt er auf Instagram und erinnert damit sich selbst und andere an die Wertschätzung kostbarer Augenblicke. Ein Statement, das bei seinen Fans offenbar genau ins Herz trifft.

Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner mit seiner Familie

Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner und seine Frau Diane mit ihrer Familie, Juni 2025

Getty Images Reinhold Messner und Diane Messner, November 2024

