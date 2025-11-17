Das lernen Jana und Thore Schölermann von ihren Kindern

Jana (38) und Thore Schölermann (41) strahlten auf der 77. Bambi-Preisverleihung in München nicht nur vor Kameras, sondern auch bei Geschichten aus ihrem Familienleben. Das Schauspieler- und Moderatorenpaar ist seit letztem Jahr zweifache Eltern und teilte im Gespräch mit Promiflash, was sie von ihrer Tochter und ihrem kleinen Sohn lernen. Vor allem Ilvi, ihre ältere Tochter, inspiriert Jana: "Ich lerne von meiner Tochter fast jeden Tag aufs Neue, wieder im Moment zu leben", erklärte die Schauspielerin.

Die beiden schilderten, wie ihre Kinder ihre Perspektive auf die Welt verändern. Jana erzählte von den kleinen, wertvollen Momenten, die Ilvi ihr zeigt, wie das Entdecken einer Pusteblume am Wegesrand – eine Lektion in Achtsamkeit und Entschleunigung. Thore ergänzte, dass er von der klaren und oft simplen Sichtweise der Kinder fasziniert sei. "Ja, Augen auf. Augen auf und ins Leben rein", erklärt er im Interview. Die pure Freude an den Dingen und die Unbeschwertheit, die Kinder ausstrahlen, seien eine starke Erinnerung daran, worauf es wirklich im Leben ankommt. Für Jana ist vor allem der Fokus ihrer Kinder auf die Grundbedürfnisse bewegend: Liebe, Geborgenheit, ein warmes Essen und ein Dach über dem Kopf – Werte, die sie im Alltag oft verloren glauben.

Abseits des Rampenlichts sind Thore und Jana als Paar für ihre Bodenständigkeit bekannt. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2019 sind sie nicht nur privat, sondern auch als Karrieremenschen ein eingespieltes Team. Beide betonen in Interviews immer wieder, wie wichtig ihnen Familie ist. Besonders Thore, der als Moderator charmant und locker auftritt, gibt offen zu, dass ihn die Vaterschaft neu geerdet hat. Mit ihren beiden Kindern haben Jana und Thore nicht nur ihr Familienglück vervollständigt, sondern auch eine neue Perspektive auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben gefunden.

Imago Thore Schölermann und Jana Schölermann, 77. Bambi-Verleihung im November 2025

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi im Juni 2023

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi