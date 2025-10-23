"Staying Alive": Thore Schölermann moderiert neue Musik-Show

Thore Schölermann (41) übernimmt eine neue Aufgabe: Der Schauspieler und Moderator wird durch die neue Musikshow "Staying Alive – Stars singen mit Legenden" auf ProSieben und Joyn führen. Die Aufzeichnungen der Show, die von EndemolShine Germany produziert wird, finden am 25. und 28. Oktober in Köln statt. In der zweiteiligen Show treten aktuelle Chartstars wie Samu Haber (49), die No Angels, Álvaro Soler (34) und Sasha (53) an der Seite von Musiklegenden wie Elvis Presley (†42), Whitney Houston (†48), Amy Winehouse (†27) und Freddie Mercury (†45) auf – möglich durch modernste Technik. Die Resttickets für die Aufzeichnungen können über die Plattform "Staying Alive | MyShow" gesichert werden.

Das besondere Konzept von "Staying Alive" basiert auf dem Mix aus Vergangenheit und Gegenwart. Die geladenen Stars performen nicht nur ihre eigenen Hits, sondern singen auch in Duetten mit den Musiklegenden deren weltbekannte Songs. So präsentieren etwa die No Angels eine Version von "Daylight in Your Eyes" mit Elvis Presley, während Sasha gemeinsam mit Amy Winehouse "I Feel Lonely" neu interpretiert. Das Publikum entscheidet am Ende jeder Folge, welcher Act das beeindruckendste Duett geliefert hat. Der genaue Sendetermin der Show wurde noch nicht bekanntgegeben.

Thore Schölermann, der sich bereits als Moderator bei Formaten wie The Voice of Germany einen Namen gemacht hat, scheint auf diese neue Herausforderung gut vorbereitet. Privat ist Thore, der 2019 Vater wurde, für seine humorvolle und bodenständige Art bekannt. In Interviews betonte er immer wieder, wie wichtig ihm ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichem Erfolg und Zeit mit seiner Familie ist. Mit seiner sympathischen Ausstrahlung dürfte er die Zuschauer auch bei "Staying Alive" schnell für sich gewinnen.

Getty Images Thore Schölermann, 2023 in München

Getty Images Sasha, Dezember 2020

Getty Images Die No Angels bei der "Die große Schlagerstrandparty 2022"