"Kindheitsidol": Jana Schölermann schwärmt von Roland Kaiser

Jana Julie Schölermann (38) und ihr Ehemann Thore Schölermann (41) zeigten sich bei der diesjährigen Bambi-Preisverleihung in Hochstimmung, besonders angesichts der Auszeichnung für Roland Kaiser (73). Der Musiker wurde an diesem Abend für sein Lebenswerk geehrt. Im Gespräch mit Promiflash verrieten die beiden, wie sehr sie die Musiklegende bewundern. Während Thore scherzte, Jana müsse "zurückgehalten werden", weil sie eine große Bewunderin sei, erklärte diese offen: "Ich bin tatsächlich früher als Kind Fan gewesen." Die Schauspielerin verband Kaisers Werk nicht nur mit ihrer Kindheit, sondern auch mit dem Beginn ihrer schauspielerischen Laufbahn.

Jana erinnerte sich im Promiflash-Interview, dass der Titelsong der Serie "Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen" von Roland Kaiser stammte. Die Schauspielerin verkörperte mit elf Jahren die Tochter und startete ihre Karriere: "Damals war der angesagt! Ich bin bald alt, grau und über 40. Damals war ich elf und zig Jahre später ist er immer noch im Geschäft: Er hat Nummer-eins-Songs. Die Leute stehen auf den Bühnen und schreien und kreischen." Ihr Mann Thore zeigte sich ähnlich beeindruckt von Kaisers Karriere, die er als generationsübergreifend beschrieb: "Das schafft nur eine Legende, die Leute so zu begeistern." Der besondere Moment des Abends wurde schließlich gekrönt, als Roland Kaiser selbst über den roten Teppich schritt und die Schölermanns die Gelegenheit nutzten, um ein Erinnerungsfoto mit ihrem Idol zu schießen.

Dass Jana und Thore gemeinsam über den roten Teppich der Bambi-Preisverleihung schreiten, kommt nicht von ungefähr: Das Ehepaar ist seit vielen Jahren in der deutschen Medienbranche tätig. Jana ist neben der Schauspielerei unter anderem Synchronsprecherin und Moderatorin. Thore ist ebenfalls Schauspieler und Fernsehmoderator. Er führt zum Beispiel durch die Castingshow The Voice of Germany und war lange Zeit Teil von "taff" und The Voice Kids. Die beiden sind seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Erst im vergangenen Jahr begrüßten sie einen Jungen und machten Töchterchen Ilvi zur großen Schwester.

Imago Thore Schölermann und Jana Schölermann, 77. Bambi-Verleihung im November 2025

Promiflash Jana Julie Schölermann und Roland Kaiser, Bambi 2025

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi