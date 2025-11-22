Jana Schölermann trauert um eines ihrer größten Vorbilder

Jana Julie Schölermann (38) trauert um die bekannte Kölner Designerin und Kostümbildnerin Maria Lucas, die sie über 15 Jahre lang begleitete. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ihre bewegenden Gedanken und Erinnerungen an ihre langjährige Weggefährtin. "Ich kann und will es noch gar nicht realisieren", schrieb die 38-Jährige, während sie an eine besondere Verbindung erinnert: "Das bedeutendste Kleid meines Lebens – mein Brautkleid – hast du mit so viel Liebe, Feingefühl und Hingabe erschaffen. Allein dafür werde ich dir für immer dankbar sein!" Maria Lucas war als kreative Kraft an unzähligen Red-Carpet-Looks von Jana beteiligt. Die Seriendarstellerin merkte an: "Du hast in mir oft mehr gesehen, als ich selbst sehen konnte. Ich erinnere mich an die vielen Momente in deinem Atelier, in denen ich als unsicheres Mädchen kam – und als selbstbewusste Frau ging."

Noch vor wenigen Tagen betonte Jana im Interview mit Promiflash beim Bambi, wie wichtig Maria für sie ist. "Das ist eine unfassbare Ikone für mich", schwärmte die Zweifachmama von der Designerin. Maria sei eine Meisterin darin gewesen, Stoffe in atemberaubende Kleider zu verwandeln und ein großes Vorbild für sie. Jana erinnerte sich daran, wie beeindruckend es war, ihr Atelier zu betreten und ihre Gabe zu erleben, aus wenigen Handgriffen ein perfektes Kleid zu kreieren. "Sie macht zwei, dreimal links, rechts... Sie zupft an einem Stoff, den sie gekauft hat, irgendwo in Paris. Auf einmal entsteht ein unfassbares Kleid. Solche Künstler gibt es nur sehr selten auf der Welt", erzählte sie begeistert.

Auch Janas Bambi-Outfit war eine Kreation von Maria. Im Promiflash-Interview verriet die Ehefrau von Moderator Thore Schölermann (41) strahlend: "Ich bin sehr dankbar, dass ich sie vor 15 Jahren kennenlernen durfte und auch heute eine Robe von ihr tragen darf. Die enge Verbindung begann vor über 15 Jahren und führte zu einem gegenseitigen Vertrauen, das sich in jedem Stück widerspiegelte." Nur einen Tag später, am 14. November, verstarb die Schneiderin im Alter von 70 Jahren. Ihr Adoptivsohn André Lucas wird ihr Lebenswerk in Braunsfeld fortführen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jana Julie Kilka bei der Berlin Fashion Week im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / janaschoelermann Maria Lucas, Jana Julie Schölermann und Hermann Bühlbecker, Januar 2012

Anzeige Anzeige