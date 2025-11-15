Kinderchaos: So halten sich Jana und Thore Schölermann fit

Bei der 77. Bambi-Preisverleihung in München verrieten Jana Julie Schölermann (38) und Thore Schölermann (41) im Interview mit Promiflash ihr Fitnessgeheimnis – und es ist anders, als viele vielleicht vermuten. Statt im Fitnessstudio zu schwitzen, setzen die beiden auf ihre Kinder, die ohnehin für reichlich Bewegung im Alltag sorgen. "Wir haben ein Haus mit vielen, vielen Treppen. Die Kinder jagen uns durch das ganze Haus", erklärte der Moderator lachend. Jana ergänzte: "Wir haben einen Eineinhalbjährigen, der wie ein kleiner Verrückter irgendwie immer von links nach rechts rennt. Da ist man den ganzen Tag hinterher. Wir machen genug Fitness."

Doch nicht nur ihre Kinder halten das Paar auf Trab. Thore wies schmunzelnd darauf hin, dass auch Gartenarbeit und seine "Hausmeistertätigkeiten" einen wichtigen Beitrag zur Fitness leisten. Wenn Jana und Thore gezielt Sport treiben, dann vor allem, um den Kopf freizubekommen und dem Alltagsstress zu entkommen. "Wir sind leidenschaftliche Eisfassgänger. Wir gehen gerne in ein Eisfass jeden Morgen," erzählte die Schauspielerin gegenüber Promiflash und betonte, wie sehr diese Routine nicht nur Gelenke und Immunsystem stärkt, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden fördert. So kombinieren die beiden spielerisch Alltag, Spaß und gesunde Fitness.

Doch nicht nur der Alltag und die Fitness standen bei Jana und Thore im Mittelpunkt des Abends. Besonders ins Schwärmen gerieten die beiden, als es um Roland Kaiser (73) ging. Jana verriet lachend: "Ich bin tatsächlich früher als Kind Fan gewesen." Die 38-Jährige erinnerte sich daran, wie sie als Kind den Titelsong von "Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen" hörte – einem Song von Roland, der sie durch ihre ersten Schritte im Fernsehen begleitete. "Damals war der angesagt! Ich bin bald alt, grau und über 40. Damals war ich elf und zig Jahre später ist er immer noch im Geschäft: Er hat Nummer-eins-Songs. Die Leute stehen auf den Bühnen und schreien und kreischen", schwärmte sie.

IMAGO / Future Image Jana und Thore Schölermann, November 2025

Instagram / janaschoelermann Thore und Jana Schölermann mit ihren Kids, März 2025

Promiflash Jana Julie Schölermann und Roland Kaiser, Bambi 2025

