Thore Schölermann verlässt "The Voice Kids" nach zehn Jahren

Thore Schölermann (41) verabschiedet sich von einem langjährigen Herzensprojekt – das berichtet nun Bild. Nach mehr als einem Jahrzehnt zieht sich der Moderator aus dem Erfolgsformat The Voice Kids zurück. Seit 2013 war Thore das Gesicht der Show, welche junge Talente in den Vordergrund stellt. Nun legt der zweifache Vater seinen Fokus mehr auf die Familie und neue berufliche Herausforderungen. Der Ausstieg, der im Zuge eines geplanten Neustarts geschieht, sei keine Entscheidung gegen das Format, sondern für seinen veränderten Lebensabschnitt, wie er selbst versicherte.

Mit seiner jahrelangen Erfahrung war der 41-Jährige hinter den Kulissen nicht nur für die kleinen Talente, sondern auch für die prominenten Coaches ein wichtiger Ansprechpartner. Musiker wie Nena oder Mark Forster schätzten seine entspannte Art und professionelle Unterstützung. Seine Position, die er bislang an der Seite von Co-Moderatorin Melissa Khalaj (36) bekleidete, soll nicht neu besetzt werden. Melissa wird die Moderation der Show ab der kommenden Staffel alleine übernehmen. Dem Hauptformat The Voice of Germany will Thore weiterhin treu bleiben und Talente auf ihrer musikalischen Reise begleiten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Thore erste Schritte unternommen, um beruflich kürzerzutreten. Er verabschiedete sich von der Moderation des ProSieben-Magazins "taff", das ihn über ein Jahrzehnt begleitet hatte und ihm als Sprungbrett in der Fernsehbranche diente. "Mit 'taff' ging alles los. Ich verdanke dieser Sendung und diesem Team meine ganze Karriere, weil da wirklich alles gestartet ist", betonte Thore damals im Gespräch mit Bild. Nach rund 800 Folgen und vielen gemeinsamen Jahren mit Kollegen wie Annemarie Carpendale (48) und Daniel Aminati (52) fiel ihm der Schritt nicht leicht.

Getty Images Thore Schölermann, 2023 in München

Joyn/Claudius Pflug "The Voice Kids"-Jury, 2025

Getty Images Thore Schölermann, März 2022