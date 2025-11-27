Jana und Thore Schölermann kritisieren heikle Beautytrends

Jana (38) und Thore Schölermann (41) sorgten kürzlich beim Bambi in München mit einem besonderen Thema für Aufmerksamkeit. In einem Interview mit Promiflash äußerten sie sich zu aktuellen Beautytrends wie Botox, Ozempic und Schönheitsoperationen. Die 38-Jährige erklärte, dass sie solche Eingriffe grundsätzlich verstehen könne: "Solange es dazu dient, dass jemand, der wirklich einen Leidensdruck hat, sich besser fühlt, finde ich das in Ordnung in gewissem Maße." Jedoch halte sie es für gefährlich, "falschen Idealen" oder einer "Kunstfigur" nachzueifern, da wahre Schönheit im Inneren liege.

Beide setzten sich im Gespräch für ein ausgewogeneres Verständnis von Körperidealen ein. Jana kritisierte den Druck, der vor allem auf roten Teppichen oft herrsche, und äußerte den Wunsch, dass Alterungsprozesse und Makel wieder als normal akzeptiert werden. Sie betonte, dass "scheinbare Makel eigentlich dazugehören und auch schön sein können". Thore bekannte, dass er die Nutzung von Beauty-Eingriffen nachvollziehen könne, wenn sie wirklich der psychischen Gesundheit dienten, warnte aber in Bezug auf die Abnehmspritze: "Wenn das zum Luxusprodukt wird, einfach noch mehr fressen zu können, ohne Sport zu machen und trotzdem eine tolle Figur zu haben, finde ich es auch ganz schwierig."

Neben ihrer Kritik an Beautytrends haben Jana und Thore in dem Interview auch verraten, was sie selbst tun, um sich jung und fit zu halten. Statt auf klassische Workouts zu setzen, hielten vor allem die gemeinsamen Kinder das Paar im Alltag richtig auf Trab. "Wir haben ein Haus mit vielen, vielen Treppen. Die Kinder jagen uns durch das ganze Haus", berichtete der Moderator lachend. Die Schauspielerin ergänzte: "Wir haben einen Eineinhalbjährigen, der wie ein kleiner Verrückter irgendwie immer von links nach rechts rennt. Da ist man den ganzen Tag hinterher. Wir machen genug Fitness."

Getty Images Jana Schölermann und Thore Schölermann beim Deutschen Fernsehpreis im Jahr 2024

IMAGO / Future Image Jana und Thore Schölermann, Bambi im November 2025

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi