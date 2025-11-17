"Grey's Anatomy"-Star James Pickens Jr. ist heute krebsfrei

James Pickens Jr. (71) hat eine Nachricht, auf die viele gehofft haben: Der Grey's Anatomy-Star ist nach seiner Prostatakrebsdiagnose wieder krebsfrei. Öffentlich machte er das Update am Ende einer neuen Folge der Krankenhausserie, als er sich in einer Einblendung direkt an die Zuschauer wandte und sagte: "Ich bin der lebende Beweis, dass Früherkennung wirkt." Kurz darauf legte James auf seinem Instagram-Account nach und schrieb an seine Community: "Hallo Freunde, ich bin gesegnet und dankbar, krebsfrei zu sein. Vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung! Lasst euch untersuchen!" Die Botschaft kam nicht vom Filmset, sondern von ihm ganz persönlich – und sie erreichte Fans weltweit, die ihm in den Kommentaren Mut und Zuspruch schickten.

Der Weg dorthin begann 2024 mit auffälligen PSA-Werten bei einer Routineuntersuchung. Im Januar folgten weitere Veränderungen, die seinen Arzt zu einer Überweisung an den Urologen veranlassten. Bildgebung und Biopsie ergaben einen auf einen Bereich der Prostata begrenzten Tumor – eine Diagnose, die James als großes Geschenk bezeichnete, weil sie rechtzeitig kam. Er entschied sich für eine robotisch assistierte radikale Prostatektomie und handelte mit seinem Ärzteteam schnell und klar, berichtet Hello!. Eine PET-Untersuchung bestätigte, dass der Krebs nicht gestreut hatte. Gegenüber Black Health Matters sprach der Schauspieler offen über sein Risiko durch die eigene Familiengeschichte: "Es sind keine Nachrichten, die jemand hören möchte, aber ehrlich gesagt gab es in meiner Familie viele Fälle von Prostatakrebs. Mein Vater hatte es. Er hatte viele Brüder; mehrere von ihnen hatten es. Ich wäre überrascht gewesen, wenn ich es nicht bekommen hätte", sagte er.

Dass James seine Stimme erhebt, ist auch deshalb besonders, weil die Erkrankung schwarze Männer überdurchschnittlich häufig betrifft. Der TV-Star nutzt seine Reichweite, um zu testen, früh zu handeln und für sich selbst einzutreten – eine Haltung, die online viel Zuspruch erhält. Parallel dazu spiegelt seine Figur Richard Webber in der Serie eine ähnliche Geschichte, was seine Worte für viele noch greifbarer macht. Privat verweist der Schauspieler bei dem Thema immer wieder auf die starken Bande in seiner Familie und darauf, wie prägend die Gespräche mit Angehörigen waren, die die Diagnose vor ihm durchlebt haben.

Getty Images James Pickens, 2025

Imago James Pickens Jr., November 2025

