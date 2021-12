Wurden etwa die Gebete vieler Grey's Anatomy-Fans erneut erhört? Gemeint ist der Wunsch, dass T.R. Knight (48) zur Serie zurückkehrt, nachdem sein Charakter, George O'Malley, im Finale von Staffel fünf einen tragischen Tod starb. Zuletzt hatte der TV-Arzt tatsächlich in Season 17 eine kleine Gastrolle in dem Erfolgsformat, was die Zuschauer vor den Fernsehern jubeln ließ. Jetzt könnten sie wieder Grund zur Freude haben: T.R. war am Set der Hit-Show!

Das beweist ein Foto, dass das "Grey's Anatomy"-Urgestein James Pickens Jr. (67) aka Dr. Richard Webber auf seinem Instagram-Account postete. Darauf posiert er grinsend neben seinen Co-Stars Chandra Wilson (52), der ehemaligen Hauptdarstellerin Kate Walsh (54) und auch T.R. am Set. Neben diesem verdächtigen Schnappschuss deutet auch die Bildunterschrift darauf hin, dass der Serienliebling bald im Grey Sloan Memorial Hospital vorbeischauen könnte, da James schreibt: "Hier ist ein weiteres Behind-the-Scenes-Foto vom letzten Monat mit der Crew, habt ein tolles Wochenende!"

Seine Fans stürmen daraufhin die Kommentarspalte und wollen wissen: "OMG, George O'Malley kommt zurück?" oder "Wer sieht George jetzt im Himmel?" Doch leider haben sie sich möglicherweise zu früh über ein Comeback gefreut. Wie People erfahren hat, soll T.R. lediglich am Set gewesen sein, um ein paar Leute zu besuchen – und um einige Filmschaffende bei ihrer Arbeit zu begleiten, um von ihnen zu lernen.

Anzeige

ABC / Grey's Anatomy James Pickens Jr., Ellen Pompeo, T.R. Knight und Chandra Wilson in "Grey's Anatomy"

Anzeige

Getty Images James Pickens Jr. bei den Naacp Theatre Awards in L.A. im Juni 2019

Anzeige

Instagram / ellenpompeo Ellen Pompeo und T.R.Knight im März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de