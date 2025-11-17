Im Krebskampf: Sie ist die Frau an James Pickens' Seite

Seit fast vier Jahrzehnten steht Gina Taylor-Pickens als Frau an der Seite von James Pickens Jr. (71), bekannt als Dr. Richard Webber aus der Erfolgsserie "Grey’s Anatomy". Während James nach wie vor vor der Kamera glänzt, entschied sich Gina jedoch vor Jahren, dem Rampenlicht den Rücken zu kehren. Die beiden, die sich laut Hollywood Life in der New Yorker Theaterszene kennengelernt haben, sind seit 1984 verheiratet und haben gemeinsam Höhen und Tiefen durchlebt. Besonders jetzt, da James seine Prostatakrebsdiagnose öffentlich gemacht hat, steht Gina ihrem Ehemann bei und gibt ihm Halt.

In der Vergangenheit war Gina, genau wie ihr Mann, in der Unterhaltungsbranche tätig. Sie spielte in Filmen wie "Deliver Us from Eva" mit Gabrielle Union (53) und war an Projekten wie dem Disney-Soundtrack "Digga Tunnah" beteiligt. Abseits der Leinwand wird die Schauspielerin und Sängerin jedoch häufiger auf James' Instagram-Account gesehen, auf dem der Serienstar oft liebevolle Beiträge über seine Ehefrau teilt. Ihre Liebe und Partnerschaft wirken unerschütterlich. James erklärte einmal, dass das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe darin liegt, sich bedingungslos zu lieben und den Fokus stets auf die Familie zu richten.

James selbst sprach kürzlich über die frühzeitige Diagnose seiner Krankheit, die entscheidend für einen erfolgreichen Behandlungsbeginn war. Unterstützt von Gina und seinen beiden Kindern zeigt sich der Schauspieler kämpferisch. In Interviews hebt er immer wieder die Bedeutung von Zusammenhalt und Familie hervor – Werte, die ihn auch durch diese schwere Zeit tragen. Gina ist dabei nicht nur seine größte Stütze, sondern auch ein Symbol für den Rückhalt, den eine Partnerschaft bieten kann. Die gemeinsame Stärke des Paares zeigt, wie Liebe und Ausdauer ein Leben mit seinen Herausforderungen bereichern können.

Getty Images James Pickens Jr. bei den Naacp Theatre Awards in L.A. im Juni 2019

ActionPress/Collection Christophel Dr. Richard Webber (James Pickens Jr.) in der ersten Staffel von "Grey's Anatomy"

Getty Images James Pickens Jr. mit Ehefrau Gina bei den 40. NAACP Image Awards in Los Angeles, 2009