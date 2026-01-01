Cary Elwes erinnert sich an ersten Eindruck von Rob Reiner

Cary Elwes (63) hat sich mit bewegenden Worten zum Tod von Rob Reiner (†78) und dessen Frau Michele geäußert. Der Schauspieler, der 1987 unter Rob Reiners Regie in "Die Braut des Prinzen" als Westley seinen Durchbruch feierte, teilte am Dienstag auf Instagram einen langen Text – begleitet von Setaufnahmen, die ihn mit dem Regisseur bei der legendären Kampfszene mit André the Giant zeigen. Cary beschreibt darin, wie er Reiner als junger Schauspieler kennenlernte, wie schnell sich Vertrauen und Nähe entwickelten und wie sehr ihn der Filmemacher geprägt hat. "Genug Zeit ist vergangen, dass ich meinen Schmerz in Worte fassen kann", schrieb er. Das Paar war am 14. Dezember in seinem Haus in Brentwood tot aufgefunden worden.

In seiner Nachricht zeichnet der "Robin Hood: Helden in Strumpfhosen"-Star das Bild eines Regisseurs, der Herz, Humor und Menschlichkeit in den Mittelpunkt stellte. Rob habe ihn nicht nach Status oder Herkunft beurteilt, sondern wissen wollen, ob jemand "ein guter Kerl" sei. Cary zitiert eine Maxime, die der Regisseur ihm am Set mitgab: "Sobald ein Film veröffentlicht ist, gehört er den anderen. Aber während du ihn machst, ist es deine Zeit auf diesem Planeten – also mach sie gut." Die Dreharbeiten seien deshalb erfüllt gewesen von Lachen, Teamgeist und dem Gefühl, gemeinsam etwas Bedeutendes zu schaffen. Zugleich würdigt Cary Michele Reiner als "unglaublich liebevoll" und klug; gemeinsam hätten die beiden ihre Bekanntheit genutzt, um anderen zu helfen und Aufmerksamkeit auf Menschen am Rand der Gesellschaft zu lenken. Am Ende seines Posts verdichtet Cary seinen Schmerz zu einem Satz, der hängen bleibt: "Sicher, der Tod kann wahre Liebe nicht aufhalten, aber das Leben ist Schmerz ohne euch."

Abseits der Erinnerungen laufen die Ermittlungen zu den Todesumständen weiter. Die Behörden in Los Angeles hatten zuletzt Akten und Beweismaterial im Fall versiegelt, darunter auch die Autopsieberichte. Der Sohn des Paares, Nick Reiner (32), wurde nach dem Fund der Leichen festgenommen und wegen zweifachen Mordes angeklagt; ein Gerichtstermin zur weiteren Verfahrensplanung ist angesetzt. Freunde und Weggefährten erinnern derweil an den privaten Rob: einen Gastgeber, der Gespräche über Familie, Leben, Filme und Politik liebte – und der, wie Cary schreibt, immer einen Weg fand, alle zum Lachen zu bringen. Für Cary bleibt neben der Trauer vor allem die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, die sein Leben und seine Karriere geprägt hat.

Getty Images Cary Elwes, 2020

IMAGO / MediaPunch Rob und Michele Reiner, November 2015

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015