Jamie-Lynn Sigler will wegen MS keinen weiteren Nachwuchs

Jamie-Lynn Sigler (44) spricht offen über eine intime Familienentscheidung: In der neuen Folge ihres Podcasts "MeSsy", den sie gemeinsam mit Christina Applegate (54) moderiert, erzählte die Schauspielerin, warum sie mit Ehemann Cutter Dykstra kein drittes Kind mehr plant. Anlass war eine Fanfrage, wie es sei, mit Multipler Sklerose schwanger zu sein. Jamie-Lynn erklärte, dass ihre MS-Erkrankung am Ende den Ausschlag dafür gegeben habe, bei ihren beiden Söhnen Beau und Jack zu bleiben, weil sie sich mit einem weiteren Baby nicht mehr so selbstständig kümmern könnte, wie sie es sich wünsche.

Im Podcast schildert die "Sopranos"-Darstellerin sehr konkret, wie unterschiedlich sich ihre beiden Schwangerschaften angefühlt haben. Während sie ihre erste Schwangerschaft mit Beau als eine Art kleine Verschnaufpause erlebte, sagte sie: "Ich fühlte währenddessen ein bisschen so etwas wie Remission". Bei Sohn Jack sei dieses Gefühl jedoch "nicht so sehr" da gewesen. Die Hollywood-Mama beschrieb, wie anstrengend es sei, mit jungen Kindern und MS den Alltag zu meistern, und riet der Hörerin: Grenzen setzen, Hilfe annehmen, Unterstützung suchen und für sich selbst einstehen sei entscheidend. Gleichzeitig betonte sie, ihre eigene Entscheidung dürfe niemandem als Maßstab dienen: Wer den starken Wunsch nach einem weiteren Kind habe, solle sich von MS nicht grundsätzlich davon abhalten lassen, sondern Wege finden, das Leben anzupassen.

Im Rückblick blickt Jamie-Lynn trotz aller Herausforderungen positiv auf das Thema Schwangerschaft mit MS. Schon 2022 erklärte sie im Magazin People, dass Frauen mit der Diagnose grundsätzlich "absolut" gesund schwanger werden und gebären könnten und erzählte, ihre erste Schwangerschaft sei für sie eine "glorreiche Zeit" gewesen. Die Schauspielerin lebt seit ihren frühen Zwanzigern mit der Diagnose, ging aber erst viele Jahre später an die Öffentlichkeit und beschrieb diesen Schritt im US-Fernsehen als "befreiend", weil sie sich der MS-Community dadurch näher fühlte. Heute nutzt die zweifache Mutter ihre Plattform, um anderen Betroffenen das Gefühl von Einsamkeit zu nehmen, ihnen Mut zu machen, Hilfe zu suchen und zu zeigen, dass ein erfülltes Familienleben auch mit einer chronischen Erkrankung möglich ist.

Getty Images Jamie-Lynn Sigler, Schauspielerin

Instagram / jamielynnsigler Cutter Dykstra und Jamie-Lynn Siglers im Juni 2024

Instagram / jamielynnsigler Jamie-Lynn Sigler und ihr Sohn Beau im August 2024