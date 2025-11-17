Wie Katze? Eddie Murphy ist als Ehemann "einfach" zu händeln

Eddie Murphy (64) lässt selten so tief blicken – jetzt hat der Schauspieler in einem neuen Gespräch mit dem Magazin People erzählt, wie er als Ehemann tickt und wie es hinter seiner Haustür zugeht. Der Star spricht über sein Leben mit Paige Butcher (46), mit der er seit Juli 2024 verheiratet ist, und gibt überraschend bodenständige Einblicke. "Ich denke, ich bin wirklich einfach", sagte Eddie im Gespräch. Und noch konkreter beschreibt er, was das im Alltag bedeutet: "Du weißt immer, wo ich bin." Der Comedian erklärt, Paige könne meist genau sagen, in welchem Zimmer er sich aufhalte und was er gerade schaue. "Ich bin ein bisschen wie eine Katze", erklärte er weiter. Seine Offenheit kommt pünktlich zur Netflix-Doku "Being Eddie", die auch ruhige Familienszenen zeigen soll.

Im Interview zeichnet Eddie das Bild eines Mannes, der zu Hause keine großen Überraschungen liefert und Familienzeit liebt. Mit Paige hat Eddie zwei gemeinsame Kinder, insgesamt ist er Vater von zehn. In "Being Eddie" ist der Star mit seiner Patchwork-Familie zu sehen, die vom Kindergartenalter bis Mitte 30 reicht. Über seine große Familie sagt er bei People: "Es ist einfach passiert. Ich wusste nie, dass ich 10 Kinder haben würde, aber jetzt ist es das Beste überhaupt." Und er fügt eine pragmatische Lebensregel hinzu: "Wenn du dir so viele Kinder leisten kannst, solltest du so viele Kinder haben, wie du dir leisten kannst. Das macht Spaß." Wichtig sei ihm vor allem eines: "Meine Kinder sind alle anständige Menschen. Ich habe kein einziges faules Ei, und ich möchte glauben, dass sie etwas davon von mir bekommen haben", sagte er stolz.

Privat blickt Eddie und Paige auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück. Das Paar kam 2012 zusammen, bevor es sich 2024 das Jawort gab. Zuletzt erlebte die Familie ein besonderes Fest, als Eddies ältester Sohn Eric seine Partnerin Jasmin, die Tochter von Martin Lawrence, heiratete. Eddie beschreibt sein derzeitiges Glück nüchtern und persönlich zugleich. Auf die Frage, was ihn gerade am glücklichsten mache, sagte er bei People: "Einfach Eddie sein. Ich liebe es, meine Familie um mich zu haben, und ich liebe es, so lange in diesem erstaunlichen Geschäft zu sein." In der Doku sollen auch private Momente zu sehen sein, in denen der Vater mit seinen Kindern zusammenkommt, Spieleabende genießt oder einfach Ruhe im eigenen Zuhause findet. Für Eddie scheinen Rituale, Nähe und Vorhersehbarkeit in der Familie wichtiger zu sein als Glamour.

Getty Images Eddie Murphy und Paige Butcher bei der Premiere von Netflix' "Being Eddie", 2025

Getty Images Eddie Murphy mit seiner Frau und sieben seiner Kinder, 2025

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler