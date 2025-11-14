Eddie Murphys Tochter Bria erwartet erstes Baby mit Michael

Bria Murphy (35) verkündete bei der Premiere von "Being Eddie" in Los Angeles jetzt ihre frohe Botschaft: Sie und ihr Ehemann Michael Xavier erwarten ihr erstes Kind! Die Künstlerin, die die älteste Tochter von Schauspieler Eddie Murphy (64) und dessen Ex-Frau Nicole Murphy ist, zeigte ihren Babybauch in einem farbenprächtigen, eng anliegenden Kleid. An ihrer Seite waren gleich sechs ihrer neun Geschwister, darunter Myles Murphy, der bereits Vater zweier Töchter ist – das jüngste Familienmitglied wird also das dritte Enkelkind des 64-Jährigen, wie Daily Mail berichtet.

Bria und Michael gaben sich vor drei Jahren bei einer romantischen Zeremonie in Beverly Hills das Jawort, begleitet von engen Freunden und ihrer Familie. Eddie selbst führte seine Tochter damals stolz zum Altar. Bereits 2021 hatte die 35-Jährige ihre Verlobung mit emotionalen Worten auf Instagram bekannt gegeben, bevor das Paar im Sommer 2022 vor 250 Gästen heiratete. Nun steht für die beiden der nächste große Schritt an: die gemeinsame Elternschaft. In Vorbereitung auf das neue Kapitel verzichtete das Paar vorerst auf seine Aktivität in den sozialen Medien.

Bei Brias Hochzeit zeigte sich damals auch, wie nah sich das Papa-Tochter-Duo steht. Die frisch Vermählten strahlten nicht nur vor Glück, auch Eddie war der Stolz ins Gesicht geschrieben. Auf der Feier sorgte er gemeinsam mit der Braut für einen ganz besonderen Moment: Die beiden tanzten zusammen zu "Isn't She Lovely" von Stevie Wonder (75) und rührten damit die Gäste. "Das war so emotional, mein Herz ist fast explodiert", verriet ein Gast damals gegenüber TMZ.

Getty Images Eddie Murphy und Bria Murphy bei der Premiere von Netflix' "Being Eddie", Los Angeles 2025

Getty Images Bria Murphy im September 2011 in Los Angeles

Getty Images Schauspieler Eddie Murphy mit seiner Tochter Bria

