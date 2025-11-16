Familiendramen: Eddie Murphys Kinder sind sein Mittelpunkt

Eddie Murphy (64) macht in einer neuen Netflix-Doku klar, worum sich sein Leben heute dreht: um seine zehn Kinder. In "Being Eddie" spricht der Schauspieler und Comedian offen darüber, wie sich sein Alltag und seine Prioritäten verschoben haben. "Meine Kinder sind das Zentrum von allem. Bevor du Kinder hast, geht es nur um dich, sobald du Kinder hast, geht es nur um sie", sagt Eddie in dem Film. Früher habe er "manchmal zwei Tage durchgemacht", heute gehe es geordneter zu. Mit seiner Frau Paige Butcher (46) verbringt er Abende ruhig auf dem Sofa: "Wir schauen zwei Folgen von Seinfeld und gehen ins Bett", so Eddie. Der 64-Jährige lebt in Los Angeles und stellt klar, dass Familie für ihn an erster Stelle steht.

Die Doku erinnert auch an die harten Jahre rund um den Vaterschaftsstreit mit Mel B. (50), aus deren Beziehung Sohn Angel hervorging. Nach Distanz und öffentlichem Krach folgte die Annäherung. Mel sagte gegenüber US Weekly: "Angel und Eddie verbringen Zeit miteinander, sie fahren gemeinsam in den Urlaub. Er hat zehn Kinder, er ist ein richtiger Vater." Das Co-Parenting habe "Stück für Stück" funktioniert und sich verbessert, je älter Angel wurde. Der Star aus "Der verrückte Professor" ist Vater von Eric und Bria mit Paulette McNeely und Nicole Murphy, außerdem von Myles, Shayne, Zola und Bella mit Nicole, von Christian mit Tamara Hood sowie von Izzy und Max mit Paige. In "Being Eddie" beschreibt der Star, wie Struktur und Nähe den Familienalltag prägen, nachdem er früher vor allem an sich selbst gedacht habe.

Abseits der Schlagzeilen verbindet Eddie und Mel eine Vergangenheit, über die die Sängerin immer wieder spricht. In Interviews schwärmte Mel von einer intensiven Anfangszeit, in der sie bei einem Dinner in Eddies Haus "sofort" eine besondere Vertrautheit gespürt habe. Kürzlich erzählte sie, wie Angel sein eigenes Leben aufbaut, Japan liebt, fließend Japanisch spricht und klare Ziele hat. Eddie wiederum teilt privat gern kleine Rituale, redet über alte Filmabende mit Klassikern und erinnert sich an seine Kindheit in New York. Aus dem wilden Partyleben wurde ein Familienrhythmus, in dem feste Abende, gemeinsame Reisen und viel Kontakt zu den Kindern den Ton angeben. So zeichnet "Being Eddie" ein Bild, das näher an den Vater, Partner und Privatmenschen heranrückt als an die Filmfigur.

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler

Getty Images Mel B., Sängerin

Getty Images Paige Butcher und Eddie Murphy in Beverly Hills