Späte Reue: Diese Mega-Hits hat Eddie Murphy abgelehnt

Eddie Murphy (64) hat in einem Interview mit der Associated Press eingeräumt, dass er drei seiner Meinung nach prägende Filmrollen abgelehnt hat, die er heute bedauert. Der Schauspieler und Comedian verriet, dass er ursprünglich für "Ghostbusters", "Rush Hour" und "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" angefragt wurde, die Angebote jedoch ablehnte. "Das sind meine großen drei 'hätte ich machen sollen'-Filme", erklärte der 64-Jährige. "Ghostbusters" lehnte er ab, da er sich zur selben Zeit für "Beverly Hills Cop" verpflichtete. "Roger Rabbit" stieß bei ihm damals auf Skepsis, doch im Nachhinein sei er beeindruckt von dessen Erfolg.

Mit The Hollywood Reporter sprach Eddie zudem über sein aktuelles Netflix-Projekt "Being Eddie", eine Dokumentation über sein Werk und Schaffen. Ursprünglich als Rückkehr ins Stand-up-Comedy-Format geplant, musste das Konzept des Films wegen der weltweiten COVID-Pandemie geändert werden. Eddie berichtete, dass die lange Produktionszeit zufällig mit seinem 50-jährigen Jubiläum im Showgeschäft zusammenfiel. "Jetzt markiert es ein halbes Jahrhundert in meiner Karriere, was ein bedeutender Meilenstein für jeden in irgendeinem Beruf ist", erklärte der Star. Neben "Being Eddie" ist er weiterhin als Synchronsprecher für den ikonischen Charakter des Esels in der "Shrek"-Reihe aktiv – der fünfte Teil ist bereits für 2027 angekündigt.

Eddie ist nicht nur für kultige Filme und Stand-up-Komik bekannt, sondern auch für die enge Bindung zu seiner Familie. Mit seiner Frau Paige und ganzen zehn Kindern aus verschiedenen Beziehungen genießt er abseits von Hollywood ein erfülltes Privatleben. In vergangenen Kommentaren betonte er, wie wichtig ihm Selbstliebe und ein positives Mindset seien, um in der oftmals schwierigen Unterhaltungsbranche zu überleben. Eddie blickt auf eine beeindruckende Laufbahn zurück, die von skurrilen Komödien bis zu ikonischen Zeichentrickrollen reicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Melinda Sue Gordon/Netflix ©2024 Eddie Murphy in "Bervely Hills Cop: Axel F"

Anzeige Anzeige

Getty Images Eddie Murphy und Paige Butcher, Schauspieler