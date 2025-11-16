Hollywood & Preisverleihungen sind für Eddie Murphy "falsch"

Eddie Murphy (64) hat sich zur Glitzerwelt Hollywoods geäußert und dabei deutliche Worte gefunden. "Das Gefühl, in einem Raum voller berühmter Menschen zu sein, die alle irgendeine Trophäe haben wollen, ist einfach besch...," sagte der Schauspieler und Comedian gegenüber USA Today. Er empfinde vieles dort als "falsch" und bleibe deshalb lieber zu Hause. Die Kritik an der Oberflächlichkeit und dem Stellenwert von Auszeichnungen greift auch die neue Netflix-Doku "Being Eddie" auf. Darin teilt er ausführlich seine Erfahrungen aus 40 Jahren Karriere und seiner Meinung nach oft fehlende Anerkennung, etwa bei den Oscars. Eddie hat bisher keinen der begehrten Preise gewonnen, obwohl seine schauspielerischen Leistungen und sein Einfluss auf die Filmindustrie unbestritten sind.

Ein besonderer Moment in seiner Karriere war, als er 1995 bei der Oscar-Verleihung die fehlende Repräsentation schwarzer Talente direkt ansprach. Für ihn, so verriet er in der Doku, habe dies möglicherweise Auswirkungen auf seinen Status bei der Academy gehabt. Dennoch findet Eddie, der in einer Vielzahl ikonischer Rollen brillierte – von "Beverly Hills Cop" bis zu "Shrek" –, dass sein größtes Erbe nicht in seinen Filmen liegt. "Meine Kinder sind mein Vermächtnis", erklärte der Star, der Vater von zehn Kindern ist. Für ihn war es klar, dass Familie immer an erster Stelle stehen muss. Seine Frau Paige Butcher (46), mit der er seit 2012 zusammen ist, spielt dabei eine zentrale Rolle in seinem Leben.

Nicht nur beruflich denkt Eddie über Veränderungen nach. Er träumt von neuen Projekten, die nicht mit seinem bisherigen Werk vergleichbar sind: "Ich möchte Dinge tun, die ich vorher noch nicht gemacht habe." Privat hat sich sein Leben in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Mit seiner Frau hat er Abläufe gefunden, die ihn erden, wie etwa das gemeinsame Schauen von Serien. Rückblickend bezeichnet er seine Liebe zu sich selbst und die Fähigkeit, früh seinen Weg erkannt zu haben, als eine seiner größten Stärken. Doch trotz seines zweifelnden Blicks auf Hollywood ist eine Sache klar: Murphy bleibt seinem Ziel treu, Menschen zum Lachen zu bringen.

Getty Images Eddie Murphy bei der Premiere von "Candy Cane Lane", 2023

Getty Images Paige Butcher und Eddie Murphy, Schauspieler

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler