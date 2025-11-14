Tod des Vaters: Pete Davidson fand Trost bei Eddie Murphy

Pete Davidson (31) hat offenbart, dass Comedy-Star Eddie Murphy (64) eine entscheidende Rolle in einer schwierigen Zeit seines Lebens spielte. In der Netflix-Doku "Being Eddie" spricht der Comedian über seine erste Begegnung mit Murphys Arbeit. Nachdem sein Vater Scott als Feuerwehrmann beim Einsatz am 11. September 2001 ums Leben gekommen war, fand der damals Siebenjährige in Murphys legendärem Comedy-Special "Delirious" Trost. "Ich habe mich totgelacht", erinnerte sich Pete über die vulgären Inhalte, die bei seiner Mutter Amy nicht sofort auf Gegenliebe stießen. Dennoch erlaubte sie ihrem Sohn, sich die Aufnahmen weiterhin anzusehen – unter einer Bedingung, wie er sich erinnert: "Du kannst dir das Zeug ansehen, solange du es nicht weitergibst oder irgendjemandem erzählst, und das war so eine Art kleiner Pakt, den wir geschlossen haben."

Auch in einem früheren Podcast mit Theo Von sprach Pete über seinen Vater, der mit seinem Team als eine der ersten Feuerwehreinheiten den Einsatzort erreichte und gemeinsam mit seinen Kollegen ums Leben kam. Weil Pete damals so jung war, erinnert er sich nur bruchstückhaft an ihren gemeinsamen Alltag: "Ich erinnere mich vor allem an viel Lachen. Er war unglaublich witzig." Viele Erinnerungen seien durch die Erzählungen von Scotts Freunden geprägt, die immer noch leuchtende Augen bekämen, wenn sie über ihn sprechen. Pete hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Andenken seines Vaters zu bewahren und hält einige persönliche Gegenstände wie dessen Hochzeitsring und Feuerwehrjacke in Ehren.

Aus den wenigen Bildern im Kopf blieben ihm vor allem gemeinsames Lachen, Scotts kräftige Statur, der Geruch von Zigaretten und Fahrten im Subaru. Eddie, der für viele Komiker ein früher Kompass war, wurde für Pete so zum besonderen Anker: ein erstes Stück Normalität, das in einem Wohnzimmer mit einer vorsichtigen Mutter begann und bis heute nachhallt, wenn Freunde Anekdoten über "Scotty" teilen. "Being Eddie" ist seit Kurzem auf Netflix zu sehen.

Collage: Michael Loccisano/Getty Images, Kris Connor / Freier Fotograf (Getty) Collage: Pete Davidson und Eddie Murphy

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler