Eddie Murphy reflektiert 50 Jahre Karriere und Selbstliebe

Eddie Murphy (64) gibt selten Interviews, doch anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums im Showgeschäft hat er sich dem Magazin People gegenüber geöffnet. Der legendäre Schauspieler und Komiker, der durch Rollen in Filmen wie "Beverly Hills Cop" und "Shrek" bekannt wurde, sprach über seine Karriere, seine Familie und seine persönliche Philosophie. "Meine wichtigste Gabe ist, dass ich mich selbst liebe", verriet Eddie. Diese Selbstakzeptanz, so betont er, sei das Geheimnis seines Erfolges und habe ihn vor vielen der Fallstricke in Hollywood bewahrt. In der bevorstehenden Netflix-Dokumentation "Being Eddie" gewährt er zudem private Einblicke in sein Leben mit Ehefrau Paige Butcher (46) und seinen zehn Kindern.

Eddies Weg war jedoch nicht immer leicht. Früh in seiner Kindheit erlebte er den Verlust seines Vaters. Trotz dieses Traumas erinnert er sich mit Dankbarkeit daran, dass seine Mutter später einen Mann geheiratet hatte, der ihm positive Werte mit auf den Weg gab. Seine Karriere begann Eddie Murphy mit Stand-up-Comedy, bevor er in den 80er-Jahren bei Saturday Night Live und anschließend auf der großen Leinwand durchstartete. Nach einer langen Pause kehrte er 2019 triumphal als Gastgeber zu "SNL" zurück, unterstützt von Kollegen wie Dave Chappelle (52), Chris Rock (60) und Tracy Morgan (57). Zusätzlich zeigt die Dokumentation, wie Eddie vielen seiner Idole und Weggefährten in schweren Zeiten zur Seite stand, etwa indem er ihnen nach ihrem Tod ein würdiges Begräbnis ermöglichte.

Heute steht seine Familie im Mittelpunkt seines Lebens. Von den zehn Kindern, die er aus verschiedenen Beziehungen hat, ist Eddie besonders stolz. "Meine Kinder sind alles anständige Menschen", sagt er, und das sei für ihn ein großes Glück. Mit seiner aktuellen Frau, Paige, zieht er zwei seiner Kinder groß. Eddie beschreibt sein Leben als außergewöhnlich und erfüllend. Die Dokumentation "Being Eddie" zeigt nicht nur einen ikonischen Künstler, sondern auch einen Mann, der in seiner Familie und seinem Selbstbewusstsein tief verwurzelt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eddie Murphy auf der Premiere von "Für immer Shrek" auf dem Tribeca Film Festival. 2010.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eddie Murphy, Golden Globe Awards 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Paige Butcher und Eddie Murphy, November 2023