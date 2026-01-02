So viel gaben Holly Ramsay & Adam für Hochzeitsgeschenke aus

Holly Ramsay und Adam Peaty (31) haben bei ihrer Traumhochzeit in der Bath Abbey nicht nur Ja gesagt, sondern auch tief in die Tasche gegriffen: Laut Mirror sollen die Influencerin und der Olympiaschwimmer rund 46.000 Euro ausschließlich für Geschenke an ihre rund 200 Gäste ausgegeben haben. Jeder Einzelne erhielt demnach ein exklusives Präsent als Dank für "Liebe und Unterstützung" – ein deutliches Zeichen, gerade weil im Hintergrund ein erbitterter Familienstreit um Adams Angehörige schwelt. Während ein Teil der Peaty-Familie, darunter seine Mutter Caroline, von der Gästeliste gestrichen worden sein soll, wurden die Anwesenden mit personalisierten Überraschungen verwöhnt und feierten das Paar in der historischen Kirche im englischen Bath.

Zu den luxuriösen Goodies gehörten britischen Berichten zufolge gravierte Tequila-Flaschen im Wert von rund 218 Euro pro Stück, verziert mit den Initialen des Paares. Hinzu kamen Erinnerungs-T-Shirts mit einem Comic-Motiv, das Holly und Adam fröhlich in einem Auto zeigt – als Symbol für ihre gemeinsame Lebensreise. Die drei Brautjungfern, darunter Adams Schwester Bethany, wurden zusätzlich mit individuellen Beauty-Geschenken bedacht, darunter der gehypte "Magic Cream"-Moisturizer von Charlotte Tilbury. Laut The Sun erklärte Hollys Vater Gordon Ramsay (59) in seiner Rede, er habe allein 57.392 Euro für die Blumen ausgegeben, und betonte, dass seine Frau Tana nun "eine gute Mum für beide" sein werde. In der Kirche sollen traditionelle Hymnen wie "Come Down O Love Divine" gesungen worden sein, zudem wurde ein Psalm über den Segen von Kindern gelesen – ein Detail, das Beobachter als Hinweis darauf sehen, dass das frischvermählte Paar über Familienplanung nachdenkt.

Abseits des Glamours bleibt die Hochzeit ein sehr persönliches Kapitel im Leben der beiden. Holly, die als Social-Media-Star längst eine eigene Fangemeinde hat, setzte bei ihrem großen Auftritt auf ein elegantes Kleid mit dramatischem Cape und soll ihre Robe nun auch in der neuen Ausgabe der Vogue präsentieren – ein lang gehegter Wunsch der Tochter von Starkoch Gordon. Für die Brautjungfern hatte sie sich bereits im Vorfeld ein besonderes einheitliches Styling überlegt: rote Satin-Looks mit funkelnden Details, die beim Einzug in die altehrwürdige Kirche für einen kräftigen Farbakzent sorgten. Adam wiederum wandte sich in seiner Rede laut Berichten gerührt an seine langjährige Trainerin Mel Marshall, die ihm über Jahre hinweg als eine Art Ersatzmutter zur Seite gestanden haben soll – ein Moment, der deutlich machte, wie sehr persönliche Beziehungen und gewählte Familie bei diesem Fest im Mittelpunkt standen.

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024

Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay bei ihrer Hochzeit im Dezember 2025 in Bath, England

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty