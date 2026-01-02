Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham begeistern im Partner-Look

Nicola Peltz-Beckham (30) und Brooklyn Peltz-Beckham (26) haben das Jahr im Partnerlook ausklingen lassen – und das angeblich ganz ohne Absprache. Auf einem neuen Instagram-Foto kuscheln die Schauspielerin und das Model entspannt auf einem Sofa, beide in grauen Sweats von Kopf bis Fuß. "Wir haben unsere Outfits nicht geplant", schrieb Nicola zu dem Schnappschuss und setzte damit ein augenzwinkerndes Statement. Brooklyn kommentierte prompt: "Du bist mein süßer Schatz". Der gemütliche Moment entstand Ende Dezember in Miami, wo die beiden die Festtage verbrachten. Auffällig: Sie präsentierten sich eng aneinander, nah, vertraut – und sorgten damit für Gesprächsstoff.

Zuvor hatten Nicola und Brooklyn Weihnachten mit Nicolas Eltern Nelson Peltz und Claudia Heffner Peltz gefeiert. Auf Instagram zeigte die Schauspielerin Fotos vor dem Weihnachtsbaum im Haus der Familie sowie ein weiteres Paar-Outfit in roten Pyjamas. Brooklyn teilte parallel ein Hand-in-Hand-Bild, auf dem sein Tattoo "beautiful girl Nicola" gut zu sehen ist. Während in den sozialen Medien zuletzt über eine Abkühlung zu seiner berühmten Herkunftsfamilie spekuliert wurde, vermieden beide konkrete Worte dazu. Öffentliche Kommentare zu dem angeblichen Blockieren auf Instagram blieben aus, stattdessen zeigten sie gemeinsame Momente und legten den Fokus sichtbar auf Zweisamkeit, wie People berichtet.

Abseits der Schlagzeilen pflegt das Paar kleine Rituale, die Fans regelmäßig zu sehen bekommen: spontane Schnappschüsse vom Sofa, Matching-Outfits ohne großen Fashion-Plan und liebevolle Kommentare untereinander. Erst im Sommer hatten Nicola und der Hobbykoch ihre Eheversprechen erneuert – ein privates Ereignis, über das sie vor allem in warmen Worten sprachen. Freundinnen und Freunde beschreiben die beiden als heimeliges Duo, das freie Zeit gern mit Familie verbringt und die Feiertage bewusst ruhig hält. Dass Brooklyn seine Zuneigung auch mit Tinte zeigt, ist längst Teil ihrer Geschichte.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Beckham im ungeplanten Partnerlook

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Juli 2025