Geweint: So emotional war die Hochzeit für Dieter Bohlen

Es ist offiziell: Dieter Bohlen (71) und Carina Walz haben geheiratet – und das an einem Ort, der romantischer kaum sein könnte. Kurz vor dem letzten Sonnenuntergang des Jahres 2025 gaben sich der Musiker und seine langjährige Partnerin auf den Malediven das Ja-Wort. Mit dabei: ihre engste Familie, die den großen Moment mit ihnen feierte. In einer exklusiven Videobotschaft an RTL teilte das frisch vermählte Paar nun intime Einblicke in die Zeremonie. Und plötzlich zeigte der sonst so coole Pop-Titan eine ganz weiche Seite – Tränen inklusive.

Der Anlass für die Rührung war ein Song, den Carina für die Trauung auswählte. "Als dann Whitney Houston mit 'Run To You' kommt, hat es mich wirklich zerrissen. Ich habe echt geweint", gesteht Dieter. Seine frisch angetraute Frau setzte außerdem auf ein Datum mit Doppelbedeutung: Silvester als Hochzeitstag. "Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde", erklärte der Musiker gegenüber Bild. Die Hochzeitsfotos vor Ort schoss Sohn Max, der hinter der Kamera die großen Emotionen einfing.

Am Neujahrstag hatten der DSDS-Chefjuror und Carina ihre Fans mit der großen Nachricht überrascht. Das frisch vermählte Paar verkündete voller Stolz auf Instagram, sich am Silvesterabend das Ja-Wort gegeben zu haben. Bilder zeigten den 71-Jährigen in weißen Hosen und einem lässigen Leinenhemd, während die Braut ein extravagantes Kleid aus Spitze und Rüschen trug. Die Eltern des Brautpaares sowie Dieters erwachsene Kinder Marc, Marvin und Marielin waren in die Pläne eingeweiht, wie der Sänger gegenüber Bild bestätigte. Ihre Familie sei "mega happy", dass sie diesen Schritt gegangen sind.

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen im Oktober 2024

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen mit seiner Mutter Edith