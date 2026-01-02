Nach mehreren Fehlgeburten: Natalie Joy trägt Gedenkring

Natalie Joy hat auf Instagram zum Jahreswechsel einen sehr persönlichen Rückblick geteilt – und dabei ein Schmuckstück gezeigt, das tief unter die Haut geht. Die Social-Media-Bekanntheit, die mit ihrem Mann Nick Viall (45) und der gemeinsamen Tochter River Rose in den USA lebt, präsentierte ihren Followern einen besonderen Ring, den sie sich nach mehreren Fehlgeburten im vergangenen Jahr anfertigen ließ. Auf einem Foto ist ihre Hand mit einem goldenen Ring zu sehen, in den zwei kleine, birnenförmige grüne Steine eingesetzt sind – ein Stein für jedes Sternenkind. Dazu schrieb Natalie, das vergangene Jahr sei zwar voller Herzschmerz gewesen, sie habe sich aber noch nie so geliebt gefühlt und blicke mit ihren Liebsten hoffnungsvoll auf 2026.

Weiter erklärte Natalie, dass sie zunächst glaubte, mit dem Ring einen Weg gefunden zu haben, ihre verlorenen Babys immer bei sich zu tragen – doch dann holte sie das Schicksal ein: Gegen Ende des Jahres verloren sie und Nick noch ein drittes Kind. In seinem Podcast "The Viall Files" beschrieb Nick, wie sehr sie der erneute Verlust getroffen habe und dass Natalie sich zu Hause erholen müsse – körperlich wie seelisch. Nun zeigt Natalie, wie sie inmitten von Trauer bewusst auch schöne Erinnerungen sammelt: In ihrem Rückblick teilte sie auch Fotos von Rivers erstem Geburtstag im Februar, vom Kauf eines neuen Hauses im März, einem Mädelsausflug mit ihrer Tochter im Mai und gemeinsamen Dreharbeiten für ein Netflix-Projekt in Kanada.

Natalie und Nick heirateten 2023, und ihre Beziehung galt schon früh als sehr innig. Auch in den härtesten Momenten des vergangenen Jahres zeigten sie sich unzertrennlich und gegenseitig unterstützend. Immer wieder sprach Nick offen über die schwierigen Erlebnisse, aber auch über die Dankbarkeit, die ihre Tochter River in ihr Leben gebracht hat. Natalie wiederum teilte ihre Gefühle oft in den sozialen Medien, was ihre Follower immer wieder berührte. So scheint die junge Familie trotz aller Herausforderungen weiter fest zusammenzustehen und optimistisch ins neue Jahr zu blicken.

Anzeige Anzeige

Instagram / nnataliejjoy Natalie Joy, Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Natalie Joy und Nick Viall im April 2024

Anzeige Anzeige