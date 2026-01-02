So geht es Enrique Iglesias und Anna mit Baby Nummer vier

Enrique Iglesias (50) und Anna Kournikova (44) schweben im Babyglück: Am Mittwoch, den 17. Dezember, hat das Paar sein viertes Kind willkommen geheißen – und genießt seither laut einem Insider das Gefühl, "wie auf Wolken" zu sein. Die frischgebackenen Eltern feiern das Familien-Update in Miami, wo sie mit ihren drei Kindern – den Zwillingen Lucy und Nicholas, 8, sowie Tochter Mary, 5 – zu Hause sind. Bekanntgegeben wurde die süße Nachricht am Montag, den 22. Dezember, mit einem gemeinsamen Instagram-Post, in dem die beiden ein Foto ihres Neugeborenen teilten. Details wie Name oder Geschlecht des Babys behalten sie vorerst für sich, doch eines ist klar: "Das ist das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt", so die Quelle gegenüber People.

Der Insider schwärmt weiter, dass das Fest in diesem Jahr für den Sänger und die frühere Tennis-Ikone "noch besonderer" sei. "Anna und Enrique lieben das Familienleben und verbringen die Feiertage mit ihrer Familie, die je nach Besuch mal größer, mal kleiner ist", heißt es. Es werde "wie immer geschäftig und chaotisch, nur ein bisschen mehr – aber alles erfüllt von Freude und Liebe". Bereits im August hatten Eingeweihte People verraten, dass die beiden erneut Nachwuchs erwarten. Damals wie heute betont die Quelle: "Beide lieben es, Eltern zu sein." Enrique habe zudem seine Tour-Aktivitäten reduziert, um mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Das Fernbleiben von der Bühne falle ihm nicht leicht, aber "es ist für ihn immer schwerer geworden, die Familie zu verlassen".

Kennengelernt haben sich Enrique und Anna 2001 – und seitdem pflegen sie ihr Privatleben weitgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Gemeinsame Auftritte sind selten, dafür pflegen sie familiäre Rituale umso intensiver: zu Hause kochen, draußen spielen, abends vorlesen. Anna, die als Teenager zur internationalen Sportikone wurde, teilt hin und wieder Einblicke in den Familienalltag, meist mit einem Augenzwinkern und ohne große Worte. Enrique nennt die Kinder in Interviews gern seinen Ruhepol. Und wenn es doch mal ein Social-Media-Moment sein darf, dann so wie jetzt: ein schlichtes Foto sowie die Caption "My Sunshine 12.17.2025" – und der Rest bleibt dort, wo er ihnen am wichtigsten ist, nämlich im kleinen Kreis.

Al Bello/ Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias' Baby im Dezember 2025

Instagram / annakournikova Anna Kournikova zeigt ihre vier Kinder, 2025