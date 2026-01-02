Aus 50 wird 800: Katzendose begeistert bei "Bares für Rares"

Großes TV-Glück am Nachmittag: In der ZDF-Trödelshow Bares für Rares überrascht Gabi aus Sissach bei Basel in der neuesten Folge mit einer unscheinbaren Katzendose – und verlässt das Studio mit einem prallen Plus. Die Dose, die sie gemeinsam mit einer Freundin bei einer Haushaltsauflösung gefunden hatte, landet zunächst auf dem Tisch von Horst Lichter (63), der die Geschichte hören will und den Deckel bestaunt. Experte Colmar Schulte-Goltz (52) legt nach und entdeckt reichlich Silber, goldene Elemente und ein fein handgemaltes Motiv mit Katzenmutter und Nachwuchs. Gabis Wunsch: bescheidene 50 Euro.

Der Kunsthistoriker datiert das Stück in die späte Kaiserzeit, vermutlich Wien Ende des 19. Jahrhunderts, und schätzt den Gesamtwert auf 400 bis 500 Euro, allein der Silberanteil wiegt über 120 Gramm. Im Händlerraum zündet dann der Katzenfaktor: "Katzen gehen immer", sagt Gabi mit einem Lächeln – und genau so kommt es. Das verspielte Guilloche-Muster, die zarten Pinsellinien, der gute Erhaltungszustand: Ein Gebot jagt das nächste, die Expertenzahl rückt in die Ferne. Schließlich schlägt Fabian Kahl (34) zu und legt glatte 800 Euro auf den Tisch – das Sechzehnfache des ursprünglichen Wunsches. "Super Expertise und einen super Preis erzielt. Ich bin sehr, sehr glücklich", sagt Gabi nach dem Deal und strahlt, während die Händler den Coup feiern.

Händler Fabian war in der Vergangenheit schon öfter bereit, hohe Summen zu bezahlen – allerdings lief das nicht immer so glücklich wie bei der Katzendose. Erst vor Kurzem sprach er auf Instagram offen über einen teuren Fehlgriff: Er hatte eine Bronzefigur mit Jockey auf Pferd für stolze 3.000 Euro gekauft, überzeugt davon, ein antikes Sammlerstück gefunden zu haben. Doch sein Vater, ebenfalls Experte in Sachen Antiquitäten, kam bei der Begutachtung zu einem anderen Schluss. Die Skulptur entpuppte sich als nagelneu – ein herber Rückschlag. Am Ende musste der 34-Jährige die Figur mit einem Verlust von 2.500 Euro weiterverkaufen. "Das tat weh", gab er in seinem Video offen zu.

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

Anzeige Anzeige

Imago Kunstexperte Colmar Schulte-Goltz im Juni 2024 in Essen-Rüttenscheid

Anzeige Anzeige

Instagram / fabian.kahl_official Fabian Kahl, Antiquitätenhändler

Anzeige