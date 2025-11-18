Nach Schlaganfall: Brian May (78) setzt auf neuen Lebensstil

Ein Jahr nach seinem Schlaganfall hat Brian May (78) Einblicke in seinen aktuellen Gesundheitszustand gegeben. In der ITV-Sendung "Love Your Weekend" sprach der legendäre Queen-Gitarrist laut People über den Vorfall und erklärte, dass der Schlaganfall für ihn ein "Weckruf" gewesen sei. Er habe vorübergehend die Kontrolle über seinen linken Arm verloren und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Seitdem habe er seine Lebensweise angepasst und setze auf regelmäßige Bewegung, um fit zu bleiben. Brian berichtete, dass er mehrmals pro Woche Rad fahre und es sich zur Gewohnheit gemacht habe, einmal pro Woche 100 Bahnen zu schwimmen.

Bereits im September vergangenen Jahres hatte der Musiker seine Fans erstmals über den Schlaganfall informiert. Damals teilte er auf Instagram mit, dass der Kontrollverlust in seinem Arm ihm einen Schrecken eingejagt habe. Er sei jedoch hervorragend ärztlich betreut worden und inzwischen wieder in der Lage, auf der Bühne zu stehen. In den Monaten nach dem Vorfall trat Brian mehrfach live auf, so etwa gemeinsam mit dem Sänger Benson Boone (23) bei Auftritten auf dem Coachella-Festival sowie in London. Er betonte, dass ihm der Austausch mit dem Publikum und das Musizieren weiterhin große Freude bereiteten.

Brian ist nicht nur als Musiker bekannt, sondern auch für sein Engagement in anderen Bereichen. Mit seiner Gitarre hat er einen großen Teil der Rockgeschichte geprägt und war an zahlreichen Welthits von Queen beteiligt. Privat ist Brian für seine Leidenschaft für Astronomie ebenso bekannt wie für seinen Einsatz im Tierschutz. Trotz der gesundheitlichen Herausforderungen der letzten Jahre zeigt der lebende Rock-'n'-Roll-Mythos, dass er nicht daran denkt, kürzerzutreten, sondern weiterhin mit Disziplin und Lebensfreude seinen Alltag gestaltet.

Getty Images Brian May, Queen-Gitarrist

Getty Images Brian May, Musiker

Getty Images Freddie Mercury und Brian May im Jahr 1984