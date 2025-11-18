Jack Osbourne weint im UK-Dschungelcamp um Vater Ozzy (†76)

Jack Osbourne (40) kämpfte mit den Tränen, als er im britischen "I'm A Celebrity…Get Me Out Of Here!" über den kürzlichen Verlust seines Vaters Ozzy Osbourne (†76) sprach. Der legendäre Musiker starb im Juli dieses Jahres nach einer Reihe von gesundheitlichen Problemen, darunter ein Herzstillstand, ein akuter Herzinfarkt sowie Parkinson. Nur wenige Tage vor seinem Tod hatte Ozzy noch ein fulminantes Abschiedskonzert mit seiner Band Black Sabbath im Villa Park in Birmingham gegeben. "Es war definitiv ein Schock", erklärte Jack in einem emotionalen Gespräch mit der Schauspielerin Lisa Riley. "Wir wussten, dass er krank war, aber nicht, wie schnell es gehen würde. Es war, als hätte er einen finalen Knalleffekt hinterlassen – ein großes Konzert und dann war es vorbei", so Jack.

Im Dschungelcamp sprach Jack offen über seine Trauer und wie schwer ihm die Teilnahme an der Show fällt, während die Familie noch in tiefem Schmerz vereint ist. "Es ist immer noch frisch, erst drei, beinahe vier Monate her, und ich versuche erst, damit zurechtzukommen", sagte er in der Sendung. Mit Unterstützung seiner Mutter Sharon (73) sowie seiner Schwestern Kelly (41) und Aimee (42) hat Jack dennoch den Entschluss gefasst, bei der Show mitzumachen, auch wenn es ihm schwerfiel, seine Familie und vor allem seine Kinder zurückzulassen. Für Jack ist es nicht der erste längere Aufenthalt weit weg von zu Hause, aber er betonte: "Ich hoffe, ich kann meine Familie stolz machen."

Jack wuchs als Teil einer der bekanntesten Familien der Unterhaltungswelt auf. Die Osbournes zogen dank ihrer erfolgreichen Reality-TV-Show weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Besonders eng war die Beziehung des Reality-Stars zu seinem Vater, der ihn stets unterstützte. "Er würde mich bei allem anfeuern", erzählte Jack unter Tränen. Ozzy hatte seine Rolle als Vater trotz seines wilden Rockstar-Lebens stets ernst genommen. Noch während seiner Krankheit war er eine Inspiration für Jack, der regelmäßig über die beeindruckende Stärke seines Vaters sprach. Die Erinnerung an Ozzy lebt nicht nur im privaten Leben der Familie, sondern auch in der weltweiten Fangemeinde seiner Musik.

Getty Images Jack Osbourne, britische TV-Persönlichkeit

Getty Images Ozzy und Jack Osbourne beim Tribeca Film Festival 2011 in New York City

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne im September 2015 in London