Großer Auftritt: Er verzaubert "Bachelor in Paradise"-Ladys

Ein neuer Kandidat mischt die Bachelor in Paradise-Villa auf. Der Mystery-Man stößt allerdings nicht einfach so zur Gruppe dazu: Während der abendlichen Party fährt ein Auto vor und es steigt ein Assistent aus, der einen roten Umschlag in der Hand hält. Darin steht geschrieben, dass das Warten endlich ein Ende habe und ein neuer Kandidat sich freue, die Ladys kennenzulernen, jedoch ohne die restlichen männlichen Teilnehmer. Wie bei Der Bachelor werden die Frauen nach und nach mit Autos vorgefahren – wo Ex-Rosenkavalier David "Dee" Jackson wartet.

Die Frauen reagieren begeistert auf den Auftritt des Bachelors aus dem Jahr 2023, insbesondere Vicky. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll – dass ihr den einfach hierher gebracht habt, ich glaube das gerade nicht", schwärmt sie und gesteht: "Mein Favorit ist eingezogen." Doch David ist nicht nur der Wunschkandidat von Vicky, sondern auch von Jessica Bahn. Die Anziehung scheint nicht nur einseitig zu sein: David wählt Jessi aus, um mit ihr im Anschluss an die Begrüßungszeremonie auf ein kleines Einzeldate zu gehen.

Jessi war zuvor Lukas Baltruschat (31) näher gekommen. Der Prominent getrennt-Star war direkt von ihr begeistert, Jessi hingegen hielt zunächst Abstand. Bei einem prickelnden Date in der Badewanne ließ sie sich jedoch von Lukas' Charme überzeugen – ein Kuss blieb bislang jedoch aus. Dass er nun mit David ernstzunehmende Konkurrenz bekommt, nimmt Lukas trotzdem locker. "Lern ihn bitte kennen. Gib ihm bitte eine faire Chance, so wie ich sie hatte", beteuert er im Einzelinterview.

RTL / Frank Beer "Bachelor in Paradise"-Kandidat David Jackson

RTL / Frank Beer Viktoria, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Jessica Bahn, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2025